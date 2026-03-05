Skupština Zagrebačke banke odlučuje o višim bonusima vodstva

U prijedlogu odluke stoji da se odobrava isplata varijabilnog primitka za 2025. za Dalibora Ćubelu od 460 tisuća eura bruto

Vodstvo Zagrebačke banke može očekivati više bonusa u narednim godinama. Najveća banka u zemlji pozvala je na skupštinu dioničara 10. travnja, s jednom točkom dnevnog reda, a to je odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2025. godinu. Ova odluka odnosit će se samo na predsjednika Uprave Dalibora Ćubelu.

U prijedlogu odluke stoji da se odobrava isplata varijabilnog primitka za 2025. za Dalibora Ćubelu, čime se prihvaća viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka koji iznosi 1,11 varijabilnih primitaka prema 1,00 fiksnih primitaka. – U skladu s utvrđenom individualnom razinom uspješnosti i važećim pravilima nagrađivanja, za predsjednika Uprave, Dalibora Ćubelu, odobrava se individualni iznos godišnjeg bonusa za 2025. godinu u ukupnom bruto iznosu od 460 tisuća eura – stoji u prijedlogu odluke.

Šefa Zagrebačke banke u tom slučaju očekuje znatno povećanje bonusa. Prema izvješću o primicima za 2024. godinu, Ćubeli je za tu godinu isplaćen varijabilni primitak u novcu od 46.782 eura bruto. Uz fiksnu plaću od 181.388 eura koja uključuje i božićnicu, regres i naknadu za prijevoz, te ostale primitke (službeni automobil, dopunsko zdravstveno osiguranje, dobrovoljni mirovinski fond, životno osiguranje) od 100.294 eura, Ćubela je 2024. za svoj rad ukupno dobio 328.465 eura bruto. Tome treba pribrojiti i bonus u dionicama, ukupne vrijednosti 58.202 eura.

Prema politici primitaka Zabe, na individualnoj razini varijabilna nagrada utvrđuje se u skladu s ocjenom uspješnosti radnika i specifičnom referentnom vrijednošću, koja je u skladu s rezultatima interne ili vanjske poredbene analize sličnih uloga, funkcija, složenosti posla i propisanog najvećeg omjera između varijabilnog i fiksnog dijela nagrade. – Dodatno, za predsjednika Uprave 60 posto bonusa se odgađa i podliježe dodatnim dugoročnim uvjetima ostvarenih rezultata, koji djeluju kao modifikator individualne nagrade – stoji u izvješću.

Podsjetimo, Zagrebačka banka je lani ukupno uprihodila 849 milijuna eura, odnosno 4,9 posto više nego godinu ranije te je zabilježila dobit od 510 milijuna eura što je 60 milijuna, odnosno 13,3 posto, više nego u 2024. godini. Ukupna imovina od 23.263 milijuna eura veća je za 10 posto.