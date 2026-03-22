Auto Hrvatska planira prodaju imovine zbog pripreme novih ulaganja

Vodstvo kompanije planira gradnju prodajno-servisnih centara, izlazak na regionalna tržišta i ravnomjeran razvoj svih segmenata poslovanja

Osam tvrtki u Hrvatskoj te po jedna u BiH, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji koje čine poslovnu grupu Auto Hrvatska u prošloj su godini ostvarile konsolidirani prihod u iznosu od 285 milijuna eura, gotovo pet posto više nego godinu prije, te 12,8 milijuna eura neto dobiti, gotovo milijun eura više nego u 2024. godini.

'Prošlu godinu obilježila su tri važna iskoraka. U segmentu teretnih vozila MAN je zadržao status najprodavanije marke novih kamiona na hrvatskom tržištu dvadesetu godinu zaredom. U osobnom programu dodatno smo unaprijedili ponudu elektrificiranih vozila partnerstvom s BYD-om, globalnim liderom u električnim i plug-in hibridnim vozilima.

Istodobno smo nastavili ulagati u unapređenje radnih uvjeta zaposlenika, kvalitetu usluge za kupce te daljnju modernizaciju servisne infrastrukture, posebice klimatizaciju svojih radionica', navode izvršni direktori Auto Hrvatske u konsolidiranom izvješću o lanjskom poslovanju.

U segmentu osobnih i lakih gospodarskih vozila Auto Hrvatska lani je prodala ukupno 5479 vozila, a u segmentu gospodarskih vozila 767 kamiona. U planu razvoja za ovu godinu kao jedan od najvažnijih ciljeva poslovodstvo Auto Hrvatske ističe restrukturiranje postojeće imovine koja nije u funkciji kako bi se omogućila priprema novih ulaganja u osnovnu djelatnost.

Od ostalih razvojnih ciljeva na razini poslovne grupe Auto Hrvatska u srednjoročnom razdoblju ističu se daljnji rad na standardizaciji poslovanja, povećanje kompetentnosti zaposlenika u svim segmentima, povećanje konkurentnosti, daljnja gradnja prodajno-servisnih centara, tehničko i tehnološko osuvremenjivanje procesa poslovanja, izlazak na regionalna tržišta, ravnomjeran razvoj svih segmenata poslovanja te redefiniranje korporacijskog identiteta.