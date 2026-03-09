upravljanje zgradama

Godišnji pregled zgrada: Tko plaća, koliko i zašto razlike nisu male

9. ožujka 2026.
Donatella Pauković
Zakonom nije propisano da pregled mora obavljati statičar, osim u slučajevima kada se utvrde ozbiljni konstrukcijski nedostaci

Svaka zgrada u Hrvatskoj zakonski je obvezna jednom godišnje proći redovni pregled zajedničkih dijelova i uređaja, kao što su fasade, krovovi, instalacije i liftovi. Cilj je pravovremeno uočiti oštećenja kako bi se spriječile potencijalne buduće skuplje intervencije, no ono što Zakon o upravljanju i održavanju zgrada ne propisuje jest koliko taj pregled smije koštati. U praksi razlike u cijenama između upravitelja mogu biti drastične.

Stoga smo odlučili istražiti kako stoje stvari na terenu. Upit o načinu i cijeni provođenja godišnjih pregleda poslali smo na adrese četiri upravitelja, a odgovore smo dobili od javnog upravitelja Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva (GSKG) i privatnog upravitelja Zapad stan.

