Tvrtke i tržišta
Gradnja u stečaju, direktoru Šmitu nova tvrtka, Adrovići ušli u Carwiz
23. srpnja 2026.
foto Lider Media
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Otvoren je stečajni postupak za GRADNJU iz Osijeka zbog blokade računa teške oko 2,98 milijuna eura. Građevinska tvrtka s 80-godišnjom tradicijom prošle je godine ostvarila prihod od 11,37 milijuna eura i imala 50-ak zaposlenih. Stečajnom upraviteljicom imenovana je Jadranka Meštrović.
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