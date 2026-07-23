Tvrtke i tržišta

Gradnja u stečaju, direktoru Šmitu nova tvrtka, Adrovići ušli u Carwiz

23. srpnja 2026.
10. SUSRET GUVERNERA I BANKARA REGIJE, bankari - panel Zdenko Adrović,

Zdenko Adrović

foto Lider Media
Goran Litvan
Goran Litvan
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Otvoren je stečajni postupak za GRADNJU iz Osijeka zbog blokade računa teške oko 2,98 milijuna eura. Građevinska tvrtka s 80-godišnjom tradicijom prošle je godine ostvarila prihod od 11,37 milijuna eura i imala 50-ak zaposlenih. Stečajnom upraviteljicom imenovana je Jadranka Meštrović.
 
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