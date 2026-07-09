U 64 posto najvećih obiteljskih tvrtki riješeno je pitanje upravljanja

Analiza 50 najvećih hrvatskih obiteljskih kompanija pokazuje da su mnoge već provele generacijsku tranziciju ili upravljanje prepustile profesionalcima

Druga generacija iz obitelji osnivača, a ponegdje već i treća, uvedena je, potpuno ili djelomično, u upravljačke strukture u dvadeset od pedeset najvećih hrvatskih obiteljskih kompanija. Kad tomu pribrojimo idućih dvanaest kompanija u kojima nasljednici, doduše, nisu uključeni, ali i njihovi osnivači isključili su se iz operativnog upravljanja te prepustili to profesionalnim menadžerima, dolazimo do toga da je u 64 posto najvećih obiteljskih kompanija uglavnom riješen problem tranzicije u upravljanju.

Vlasnička tranzicija druga je stvar u odnosu na upravljačku i u načelu se događa prirodno, smrću osnivača, što se među pedeset najvećih dogodilo samo u nekoliko slučajeva, no u svima su kompanije ostale u vlasništvu osnivačeve obitelji. Stoga se može reći da je situacija s pitanjem prijenosa upravljanja u najvećim obiteljskim tvrtkama mnogo povoljnija nego u nacionalnome prosjeku, gdje se procjenjuje da je generacijsku tranziciju provela tek oko trećina obiteljskih tvrtki. Bit će da odgovornost prema nasljeđivanju raste s prihodima koje kompanija ostvaruje.

Najveći sve po pravilima

Mile Ćurković, osnivač i jedini vlasnik Plodina, najveće kompanije u obiteljskome vlasništvu u Hrvatskoj, prema svemu sudeći, obavio je posao generacijske tranzicije u upravljanju seriozno i u skladu sa svim stručnim savjetima. I dalje je predsjednik Uprave Plodina, ali prije tri godine u nju je doveo i sina Luku. Prije toga Luka Ćurković jedanaest se godina s poslovanjem kompanije upoznavao s pozicije predsjednika njezina Nadzornog odbora, što je u najvećim obiteljskim tvrtkama često obrazac prema kojemu se nasljednici pripremaju za najodgovornije uloge.