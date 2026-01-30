Još uvijek više od 28 tisuća tvrtki bez posrednika. U čemu je problem?

Sve tvrtke moraju odabrati informacijskog posrednika za provedbu fiskalizacije 2.0, u suprotnom mogu dobiti kazne od 1320 do 66.360 eura

U dva tjedna otkako smo izvijestili o gotovo 32 tisuće tvrtki u Hrvatskoj koje još uvijek nisu odabrale informacijskog posrednika za fiskalizaciju 2.0, taj se broj tek neznatno se smanjio.

Suosnivač računovodstvenog servisa SmartAccount Andrei Zvonimir Crnković, koji je proveo prvu analizu gotovo 190 tisuća tvrtki u sustavu PDV-a, ponovio je postupak te s današnjim danom prebrojao 28.298 tvrtki bez posrednika, što znači da je u protekla dva tjedna svog posrednika odabralo tek četiri tisuće tvrtki.

Prema Zakonu o fiskalizaciji, sve tvrtke moraju odabrati informacijskog posrednika za provedbu novog sustava fiskalizacije 2.0, odnosno izdavanja eRačuna, koji je na snagu stupio 1. siječnja. U suprotnom mogu biti novčano kažnjeni od 1320 do 66.360 eura.

– Napredak postoji, tu nema pitanja, ali iskreno to ide presporo. S obzirom na to da su tvrtke obvezne odabrati posrednika, moramo biti brži – komentirao je Crnković.