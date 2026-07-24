Građani će od 1. siječnja imati novi državni instrument za ulaganje

Hrvatski investicijski račun ide bok uz bok državnim obveznicama za građane koji su pokazali veliko zanimanje za ovakav tip štednje

Hrvatski građani od sljedeće će godine imati novi instrument za ulaganje u hrvatsko tržište kapitala. Riječ je o hrvatskom investicijskom računu (HIR) kojeg su na konferenciji za medije u Ministarstvu financija predstavili državni tajnik Matej Bule te članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) Anamarija Staničić i Martina Verić.

HIR je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljan porezni tretman i umanjeno administrativno opterećenje. Račun se otvara kod investicijskog društva, banke ili društva za uoravljanje koji ispunjavaju uvjete i uvršteni su na Popis ovlaštenih posrednika Hanfe.

Nadalje, može ga otvoriti fizička osoba koja je državljanin ili rezident Hrvatske, ali i maloljetne osobe putem skrbnika, a moguće je imati otvoren samo jedan HIR.

Kako je rekao Bule, ovim instrumentom se građanima po prvi puta osigurava porezno poticajan sustav štednje i ulaganja jer za HIR se neće plaćati porez na kapitalnu dobit kao za druge načine ulaganja na hrvatskom tržištu kapitala.

- Znamo da je uobičajena situacija da je tržište kapitala rezervirano za one koji malo bolje poznaju financijsko tržište, ali s ovim instrumentom će to zaista biti dostupno svakome tko je u prilici štedjeti i ulagati – rekao je državni tajnik.

Dodao je da ova mjera ide bok uz bok državnim obveznicama za građane koji su pokazali veliko zanimanje za ovakav tip štednje.

- Ovo je i korak dalje, da i građani imaju koristi od rasta hrvatskog gospodarstva ulaganjem u dionice domaćih kompanija putem tog računa, a i obveza je da 20 posto njihovih ulaganja mora ići u tvrtke na Zagrebačkoj burzi – rekao je Bule

HIR će se vezati na OIB svake osobe te će građani moći otvoriti samo jedan takav račun na svoje ime s limitom od 200 tisuća eura doživotno, a ako u pet godina stalno uplaćuju novac na taj račun te ga ne podižu taj se limit povećava za 50 tisuća eura, odnosno na ukupno 250 tisuća eura.

Navedenih 200 tisuća eura odnosi se samo na ulaganje građana, odnosno u taj iznos ne ulaze prinosi, a ne može se niti prekoračiti jer se u suprotnom novac automatski vraća ulagatelju.

Također, svaki građanin može odlučiti hoće li sam upravljati svojim portfeljem ili će to za njega učiniti institucija u kojoj je otvorio račun, a osim ulaganja vlastitog novca u HIR, građani mogu prenijeti i postojeće dionice ili druge financijske instrumente.

Nacrt prijedloga zakona trenutačno je u javnom savjetovanju koje traje do 23. kolovoza, a njegova primjena predviđena je od 1. siječnja 2027. godine.

Hrvatska dosad nije imala zakonski okvir za uvođenje takvog računa, a među državama članicama Europske unije još je relativno malo onih koje su ga uvele. Kako je istaknuo Bule, zasad je 12 članica taj model već implementiralo ili je u procesu njegova uvođenja.

Kao primjer naveo je Švedsku, u kojoj su građani otvorili stotine takvih računa. Prema procjenama, u prve dvije godine njihova korištenja očekuju se uplate u rasponu od 200 do 600 milijuna eura.