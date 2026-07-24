Tisućama malih dioničara PBZ-a sjelo dodatnih 7,3 milijuna eura

Četverogodišnji spor dvojice dioničara donio je svim istisnutima iz Privredne banke Zagreb dodatnih 41,68 eura po dionici

Upornost dvojice malih dioničara Privredne banke Zagreb, koji se nisu htjeli pomiriti s preniskom otpremninom pri istiskivanju iz vlasništva, donijela je neočekivani financijski dobitak tisućama bivših dioničara te banke. Na njihove je račune jučer sjelo dodatnih 41,68 eura za svaku dionicu, pa je Intesa Sanpaolo bivšim manjinskim dioničarima dodatno isplatila još 7,26 milijuna eura.

Za tu je isplatu prvenstveno zaslužan dioničar aktivist Pero Vlainić, koji je pokrenuo postupak za utvrđivanje primjerene otpremnine, te Mislav Bradvica, partner u odvjetničkom društvu WAHL, koji ga je zastupao u sporu.

Korist i za one koji nisu tužili

Iako su u višegodišnji pravni spor ušla samo njih dvojica, učinak pravomoćne odluke po zakonu se automatski prelio na sve koji su 2022. godine istisnuti iz PBZ-a. Tako je veća naknada pripala i za nekoliko tisuća pasivnih dioničara, fizičkih i pravnih osoba koje nisu sudjelovale u postupku niti snosile njegove troškove.

Među neočekivanim dobitnicima našle su se brojne državne i lokalne ustanove.