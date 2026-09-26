Hrvatska putovnica šesnaesta na svijetu s rezultatom mobilnosti 172

Passport Reports Hrvatsku je u ovoj godini svrstao na 16. mjesto u svijetu, uz pristup ukupno 172 odredišta

Prema podacima koje objavljuje Passport Reports, izvor koji priprema i objavljuje izvješća o putovnicama za 199 zemalja na 34 jezika, rang hrvatske putovnice u 2026. godini je 16. mjesto u svijetu. Rezultat mobilnosti iznosi 172, a udio globalne dostupnosti 86,9 posto, što u izvješću predstavlja zbroj odredišta dostupnih bez vize, uz vizu po dolasku ili drugi pojednostavljeni režim ulaska te uz elektroničko odobrenje putovanja.

Od 172 odredišta koja ulaze u rezultat mobilnosti, 118 je dostupno bez vize, 44 su u kategoriji vize po dolasku ili drugih pojednostavljenih ulaznih režima, a 10 u kategoriji eTA. Za još 26 odredišta izvješće navodi da je viza potrebna. Time 118 + 44 + 10 daje rezultat mobilnosti 172, dok odredišta s obveznom vizom nisu dio tog zbroja.

Povijesni niz u izvješću pokazuje da je Hrvatska 2020. bila na 22. mjestu s rezultatom mobilnosti 126, 2021. na 27. mjestu sa 145, 2022. na 27. mjestu sa 168, a 2023. na 27. mjestu sa 172. U 2024. rezultat je dosegnuo 176 uz 14. mjesto, 2025. je iznosio 173 uz također 14. mjesto, dok je za 2026. zabilježeno 172 i 16. mjesto. Podaci prikazuju promjene u rezultatu i poziciji, bez pripisivanja razloga tim pomacima.

U europskom regionalnom prikazu ukupni pristup hrvatske putovnice iznosi 100,0 posto. Od promatranih europskih odredišta 44 su navedena kao bezvizna, jedno je u kategoriji eTA, jedno u kategoriji vize po dolasku ili pojednostavljenog ulaska, a nijedno nije u kategoriji 'viza potrebna'. Istodobno je Hrvatska na 20. mjestu među 47 europskih putovnica u kontinentalnoj usporedbi.

Regionalni obuhvat iznosi 100,0 posto i za skupinu zaljevskih zemalja, 95,7 posto za Sjevernu Ameriku, 93,8 posto za Karibe, 92,9 posto za Oceaniju, 91,7 posto za Južnu Ameriku, 88,2 posto za Bliski istok, 84,0 posto za Aziju, 80,0 posto za Srednju Aziju i 72,2 posto za Afriku. Ti postoci opisuju udio odredišta u pojedinoj regiji koja su dostupna kroz bezvizni režim, eTA ili kategoriju vize po dolasku i drugih pojednostavljenih ulaznih postupaka.

Izvješće pokazuje da se pojednostavljeni režimi ne svode samo na klasičnu vizu po dolasku. Australija je, primjerice, navedena s eVisitor postupkom i boravkom do 90 dana, dok su Azerbajdžan i Bahrein u istoj široj kategoriji označeni s mogućnošću e-vize i boravkom do 30 dana. U bezviznoj kategoriji Cabo Verde nosi oznaku EASE uz 30 dana, Dominikanska Republika elektroničku kartu uz 30 dana, Malezija dolaznu karticu uz 90 dana, Singapur dolaznu karticu uz 90 dana, a Tajland dolaznu karticu uz 30 dana.

Devetnaesta u Schengenu

Među odredištima u kategoriji elektroničkog odobrenja ili usporedivog prethodnog postupka, Sjedinjene Američke Države navedene su s boravkom do 90 dana, Ujedinjeno Kraljevstvo do 180 dana, Kanada do 180 dana, Novi Zeland do 90 dana i Izrael do 90 dana. Obala Bjelokosti u toj skupini ima oznaku prethodne registracije uz 90 dana, a Sejšeli turističku registraciju uz 90 dana.

U dodatnim ljestvicama Hrvatska je 19. među 29 schengenskih zemalja, 16. među 32 članice NATO-a, 23. među 159 članica Svjetske trgovinske organizacije i 20. među 57 država sudionica OESS-a. Među zemljama s hrvatskim kao službenim jezikom izvješće Hrvatsku smješta na prvo mjesto među dvije zemlje, među parlamentarnim republikama na deveto mjesto od 40, a među zemljama koje koriste euro na 14. mjesto od 27.

Odvojeno od izlazne mobilnosti hrvatske putovnice, izvješće Hrvatsku stavlja na 92. mjesto među 199 zemalja na ljestvici gostoljubivosti. Vizni uvjeti za ulazak u Hrvatsku odnose se na smjer u kojem nositelji stranih putovnica putuju u Hrvatsku, dok globalni rang hrvatske putovnice mjeri pristup hrvatske putovnice drugim odredištima. U signalima vizne uzajamnosti Nikaragva je navedena u skupini zemalja čiji nositelji u Hrvatsku mogu ući kroz jedan od lakših režima, dok hrvatska putovnica za ulazak u Nikaragvu ima status obvezne vize; izvješće također navodi zasebnu, znatno širu skupinu zemalja s obrnutim odnosom.

Passport Reports putovnice prvenstveno rangira prema rezultatu mobilnosti. Rezultat mobilnosti zbroj je odredišta dostupnih bez vize, odredišta dostupnih uz vizu po dolasku ili druge pojednostavljene režime ulaska u istoj kategoriji te odredišta dostupnih uz eTA. Ako je rezultat mobilnosti jednak, najprije se uspoređuje broj bezviznih odredišta, zatim broj eTA odredišta, a potom broj odredišta u kategoriji vize po dolasku ili odgovarajućih pojednostavljenih režima. Ako su sva četiri pokazatelja jednaka, putovnice dijele isto mjesto na ljestvici.