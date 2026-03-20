Sunrise2027.ai: hrvatska platforma za digitalne putovnice proizvoda

ENSESO i AKD lansirali sunrise2027.ai koji omogućuje praćenje proizvoda kroz cijeli životni ciklus prema novim EU standardima

Hrvatska tvrtka ENSESO i Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, razvile su platformu sunrise2027.ai za upravljanje digitalnim putovnicama proizvoda (Digital Product Passport, DPP), novim EU alatom za praćenje robe kroz cijeli životni ciklus, čija će primjena u EU početi od 2027. godine za odabrane skupine proizvoda, a puna implementacija bi trebala zaživjeti već od 2030. godine. Priopćili su to jučer iz AKD-a, uz napomenu da će se upravljanje digitalnim putovnicama proizvoda na ovoj platformi odvijati uz primjenu sigurne autentifikacije i elektroničkog potpisivanja u skladu s eIDAS 2.0 regulativom.

Digitalna putovnica proizvoda zamišljena je kao obavezna elektronička evidencija podataka o proizvodu, uključujući njegov sastav, porijeklo, održavanje i mogućnosti recikliranja, koju bi potrošači i drugi korisnici mogli lako očitati posredstvom QR koda, NFC oznake ili RFID čipa na samom proizvodu ili pakiranju. Platforma Sunrise2027.ai u tom smislu omogućuje proizvođačima automatsko prikupljanje i razmjenu podataka te generiranje digitalnih putovnica prema europskim standardima, uz integraciju u postojeće poslovne sustave i standardizacijsku usklađenost.

Univerzalna platforma za više industrija

- Platforma je dizajnirana kao univerzalno rješenje koje može poslužiti različitim industrijama koje će obuhvatiti regulativa - od tekstilne preko elektroničke, dječjih igračaka do proizvodnje građevinskih materijala, a kompatibilna je s preporukama standardizacijskog tijela – navodi se u priopćenju AKD-a i ENSESO-a.

U razvoju platforme, sigurnosnu infrastrukturu osigurao je AKD kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja koji omogućuje sigurnosnu autentifikaciju i digitalno potpisivanje u skladu s eIDAS 2.0 regulativom. Također, AKD-ovi alati osiguravaju da sve transakcije i zapisi unutar sunrise2027.ai platforme budu kriptografski potpisani i pravno valjani diljem Europske unije, te da se naknadne izmjene zapisa također potpisuje i evidentira, u cilju potpune sljedivosti.

Iskustvo iz sustava sljedivosti duhanskih proizvoda

ENSESO i AKD već upravljaju sustavima digitalnih putovnica u Europi. Od 2019. godine, u projektu uspostave sljedivosti duhanskih proizvoda, izdali su više od 5,5 milijardi jedinstvenih identifikatora za ovu vrstu robe, čime je omogućeno njeno potpuno praćenje od proizvodnje do krajnje prodaje. Također, ove tvrtke posjeduju nacionalne koncesije za sustave praćenja i identifikacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Irskoj.

Digitalna putovnica proizvoda u EU bit će od veljače 2027. godine obvezna za određene vrste baterija, primjerice za laka prijevozna sredstva poput električnih bicikala i romobila, a potom se očekuje fazno širenje ove digitalne identifikacije robe na tekstil, elektroniku i druge kategorije proizvoda do 2030. godine. Za hrvatske proizvođače to znači da ih idućih godina očekuju nove obveze transparentnog digitalnog označavanja robe te razmjene podataka duž lanca vrijednosti.

Platformom sunrise2027.ai ENSESO i AKD pokušavaju kapitalizirati dosadašnja iskustva iz duhanske industrije nudeći one-stop-shop rješenje na hrvatskom tržištu.