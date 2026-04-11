Hrvatska prednjači u razvoju podatkovnih centara u regiji

Unatoč manjem tržištu, domaći centri ulažu u suvremenu tehnologiju i sigurnost, privlačeći sve više korisnika

Kao i u svijetu, u Hrvatskoj ubrzano raste tržište data-centara. Iako kapacitet hrvatskih podaktovnih centara ne može konkurirati svjetskima i onima u zemljama zapadne Europe, u regiji je Hrvatska tehnološki predvodnik po kvaliteti standarda i infrastrukture. Prema podacima IMARC Groupa, međunarodne tvrtke za istraživanje tržišta i poslovno savjetovanje, vrijednost tržišta data-centara u Europskoj uniji 2025. iznosila je 58 milijardi dolara, a procjena je da će to tržište 2030. vrijediti oko 129 milijardi dolara. Vrijednost hrvatskog tržišta data-centara daleko je manja, prema podacima Grand View Researcha, američke tvrtke za istraživanje tržišta, prije dvije godine iznosila je oko 62 milijuna dolara, a očekivana vrijednost 2030. bit će oko 100 milijuna dolara. Hrvatska je malo tržište te se i ne može očekivati da se u spomenutom segmentu može natjecati s velikim igračima, ali kvalitetom ne zaostaje, a postojeći se kapaciteti proširuju, novi centri grade i ulaže se u najnapredniju tehnologiju.

Tko gradi i investira

Prema riječima Gorana Đoreskoga, direktora Digital Realtyja i predsjednika Hrvatske udruge data centara (HRDCA), u Hrvatskoj je aktivno petnaest podatkovnih centara, kojima upravlja ukupno deset operatora. Neki od njih namijenjeni su za vlastite potrebe (uglavnom u telekomima), a dio je namijenjen iznajmljivanju. Ukupan je kapacitet otprilike 25 MW, od čega se aktivno upotrebljava šest megavata. U Europskoj uniji ukupno je oko 3000 podatkovnih centara s ukupnim kapacitetom od osam GW, a globalno oko 12.000, čiji je ukupan kapacitet 25 GW.

– U Hrvatskoj trenutačno postoji veliki interes za investiranje u podatkovne centre, ali ima relativno malo stvarne aktivnosti zbog bojazni investitora da se neće snaći u ovom, za Hrvatsku, relativno novom i neistraženom području – napominje Đoreski.

Dodaje da se cjelokupno lokalno IT okružje još ne iskorištava dovoljno potencijalom koji podatkovni centri daju u fleksibilnosti rada i optimizaciji ukupnog troška poslovanja.

– Gotovo se svi servisi kojima se koristimo isporučuju sa zapada Europe, a ondje polako ponestaje raspoložive snage u energetskoj mreži. Sve to navodi na zaključak da su današnji pokušaji bojažljiva najava eksponencijalnog rasta u budućnosti – pojašnjava Đoreski.