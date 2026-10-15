Hrvatska svemirska industrija raste 34 posto: što sve proizvodimo

Domaće tvrtke razvijaju satelitsku elektroniku, robotiku i svemirske kapsule, a gotovo 30 hrvatskih organizacija već je ugovaralo poslove s ESA-om

Da u prosincu 2024. u svemir nije lansiran prvi hrvatski satelit CroCube, malotko izvan stručnih krugova razmišljao bi o tome postoji li uopće svemirska industrija u Hrvatskoj. No domaći sektor, premda još malen, više nije ograničen na entuzijastične projekte. Hrvatske kompanije razvijaju softver i elektroniku za satelite, obrađuju podatke iz orbite, proizvode opremu za rad u ekstremnim uvjetima, a neke se upuštaju i u razvoj svemirskih kapsula i raketnih sustava. Pritom dio njih već ima međunarodne kupce, a drugi tek pokušavaju pretvoriti razvojne projekte u komercijalne proizvode.

Prema istraživanju koje je Unicorn Underground proveo za hrvatski svemirski hub HISPACE, prihodi obuhvaćenih kompanija koje rade na svemirskim projektima u 2025. rasli su 34 posto. Time je svemirski segment postao najbrže rastući dio domaće zrakoplovne i svemirske industrije, iako na njega otpada manje od deset posto ukupnih prihoda. Kompanije svrstane u taj segment zapošljavaju 797 ljudi, gotovo petinu radne snage cijele industrije, a broj zaposlenih lani im je porastao za 9,9 posto.

Širok raspon tehnologija

Kako objašnjava direktor i suosnivač Unicorn Undergrounda Bernard Ivezić, istraživanje je u početnoj fazi obuhvatilo sedamdesetak tvrtki, da bi nakon detaljne analize broj bio sužen na manje od 50. Fokus je bio isključivo na kompanijama kojima su zrakoplovna i svemirska industrija temeljna djelatnost. Dodaje da domaće kompanije razvijaju širok raspon tehnologija, od pogonskih sustava i satelitske elektronike do softvera za preuzimanje i obradu podataka iz orbite. Mnoge su dvojne namjene, pa se mogu primjenjivati i u drugim industrijama, što im otvara šire tržište.