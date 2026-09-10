Hrvatski conciergei prodaju ono što je imućnima najvrjednije - vrijeme

Tržište privatnog conciergea raste u sjeni statistika, a klijenti plaćaju diskreciju, kontakte i mogućnost da zaobiđu svakodnevne prepreke

Zamislite sljedeću, hipotetsku situaciju. Skijate u francuskim Alpama tijekom božićnih blagdana kada stigne poziv prijatelja koji vas zove na Maldive. Let vam omogućuje vlastiti mlažnjak, no ljetna garderoba ostala je u stanu u Londonu, a konvencionalne dostavne službe zbog praznika ne rade te vam robu mogu isporučiti tek za tjedan dana. Rješenje takve, prilično neuobičajene logističke situacije nije jednostavno.

Tada u priču ulazi privatni concierge – tim ili osoba koji mogu organizirati da netko istog dana preuzme torbe u Londonu i osobno ih dostavi na drugi kraj svijeta.

Ono što zvuči kao izolirana anegdota među klijentima privatnih concierge servisa danas je dio uobičajene ponude. Privatni conciergei specijalizirani su, visoko plaćeni timovi asistenata čiji je zadatak rješavanje različitih, često vrlo zahtjevnih zahtjeva klijenata. Njihove usluge u inozemstvu premašuju 50 tisuća dolara godišnje, a često dosežu i znatno veće iznose, ovisno o tome što se traži. Za taj iznos klijenti dobivaju pristup mreži kontakata i rješenjima za naizgled nerješive probleme, od stola u restoranu u kojem je rezervacija formalno nemoguća, preko rijetkih rođendanskih darova, do spomenute kurirske dostave odjeće usred blagdana.

Lauren Wilt, izvršna direktorica američke podružnice tvrtke Quintessentially, koja djeluje i u Hrvatskoj, kaže da ovu kategoriju usluga više ne mora objašnjavati okolini jer je ona postala prihvaćena norma, a agencije se danas natječu isključivo u razini takozvane hiperpersonalizacije. Stuart McNeill, osnivač londonskog Knightsbridge Circlea, poslovni model svoje tvrtke svodi na jednu rečenicu, koja glasi: 'Mi rješavamo probleme.' Prema njegovim riječima, tvrtka je u SAD-u u protekloj godini udvostručila broj klijenata, uz plan otvaranja novih ureda u Dallasu, Singapuru i Rijadu.

Vrijeme kao nova kategorija luksuza

Iza anegdota o ekstremnom luksuzu krije se i zanimljiv poslovni trend: imućni klijenti sve su spremniji plaćati ne samo proizvode i iskustva nego i uštedu vremena te jednostavniju organizaciju svakodnevice. Privatni concierge upravo na tome gradi svoju vrijednost – preuzima logistiku, organizaciju i rješavanje problema za koje klijent ne želi trošiti vlastito vrijeme.

Angažman privatnog conciergea tako nije samo kupnja komfora nego i usluge koja klijentu omogućuje delegiranje osobnih i poslovnih zadataka. Mogućnost da se desetci tisuća dolara godišnje izdvoje za takvu vrstu podrške stvorila je specifično tržište na kojem se ne prodaje samo pojedinačna usluga, nego prije svega vrijeme, dostupnost, kontakti i diskrecija.

Nevidljivo tržište u Hrvatskoj

Slično tržište postoji i u Hrvatskoj, no financijski ga je gotovo nemoguće izmjeriti klasičnim poslovnim statistikama jer se usluga prelijeva kroz različite pravne osobe i djelatnosti. Concierge nije zasebna kategorija u službenim poslovnim registrima, a tvrtke koje ga nude često su formalno registrirane kao putničke agencije, savjetodavna društva, tvrtke za upravljanje nekretninama ili druge uslužne djelatnosti.

Dio concierge usluga uopće se ne iskazuje zasebno u prihodima, nego se naplaćuje kao dio šireg paketa, primjerice organizacije luksuznog putovanja ili upravljanja vilom ili jahtom. Zato financijski podaci pojedinih tvrtki mogu pokazati razmjere njihova poslovanja, ali ne i stvarnu veličinu hrvatskog private concierge tržišta u cjelini. Ono je vidljivo kroz ponudu i klijentelu kojoj se usluge nude, no ne i kao zasebna stavka u financijskoj statistici.

Široka uporaba termina concierge, međutim, ne znači i ravnomjernu raspodjelu unutar branše. Brojni domaći subjekti, razasuti po nizu NKD razreda za putničke agencije i pomoćne uslužne djelatnosti, danas u marketinške svrhe koriste naziv concierge, no velik dio tog šireg kruga posluje kroz marže na prodaju javno dostupnih kapaciteta. Specijaliziraniji segment tržišta čini znatno uži krug ozbiljnih operatera, koji ne prodaju uslugu puke rezervacije nego funkcioniraju kroz posve različite, visoko isplative poslovne modele utemeljene na kontroli infrastrukture i zatvorenim mrežama kontakata.

Jedan od najvećih domaćih igrača, u smislu volumena i operativnog dosega, dubrovački je Adriatic Concierge, koji je za 2025. godinu prijavio prihode od 2,27 milijuna eura, što je pad od 14,3 posto u odnosu na godinu ranije, dok je istodobno neto dobit porasla za gotovo 173 posto.

Njihov model nadilazi transakcijsku logiku i duboko zadire u property management, jer primarni generator prihoda nije provizija na usluge nego ekskluzivni ugovori o upravljanju nekretninama kroz sestrinski brend Unique Adriatic Villas. Strategija je pritom jednostavna: kontrola zatvorenog, off-market inventara luksuznih vila na Jadranu omogućuje i pristup klijentima iznimno visoke neto vrijednosti te njihovoj potrošnji, čak i kad godišnji promet privremeno padne.

Potpuno drugačiji pristup predstavlja zagrebačka podružnica globalne luxury lifestyle grupacije Quintessentially SEE. Sama hrvatska podružnica, gledano kroz službene financijske pokazatelje, mikropoduzeće je s tek dvoje zaposlenih i prihodom od nešto više od 130 tisuća eura, dakle daleko manje od Adriatic Conciergea.

Njezina se vrijednost stoga ne mjeri prometom nego pristupom, jer za razliku od lokalnih agencija posluje na klasičnom pretplatničkom, odnosno retainer modelu, u kojem je temeljni proizvod godišnja članarina, bilo za pojedince ili velike poslovne klijente poput banaka, koja funkcionira kao ulaznica u globalnu mrežu. Njihov glavni kapital u Hrvatskoj nije fizička imovina na obali niti promet na papiru, nego infrastrukturna sposobnost da domaćem menadžeru ili korporativnoj delegaciji u samo nekoliko sati osiguraju pristup zatvorenom događaju u Parizu ili Londonu.

Butik concierge servisi

Specijalizirani dio tržišta zauzimaju visoko specijalizirani butik operateri, poput boutique concierge servisa JO Privé, koji vodi Monika Jurić-Orlić.

Monika Jurić-Orlić iskustvo je gradila radeći u Falkensteinerovim privatnim vilama te u Zermattu. Kaže da u ovom poslu ljudi često misle da kupuju uslugu, dok zapravo biraju osobu kojoj vjeruju, nekoga tko preuzima organizaciju stvari koje zahtijevaju vrijeme, mrežu kontakata i diskreciju.

– Istinski luksuz ne traži objašnjenja nego donosi osjećaj mira i kontrole – kaže Jurić-Orlić.

Monika Jurić-Orlić

Na pitanje gdje točno prestaje posao vrhunskog osobnog tajnika ili asistenta, a počinje posao conciergea, Jurić-Orlić jasno objašnjava.

– Interni asistent fokusiran je na unutarnje funkcioniranje unutar zadanih okvira, dok concierge rješava vanjske situacije i funkcionira kao neutralna osoba kojoj klijent može u potpunosti prepustiti planove bez dodatne buke. Za razliku od turističkih agencija koje prodaju gotove aranžmane, JO Privé ne nudi šablone ni automatizirana rješenja nego iskustvo skrojeno u hodu, poput zahtjevnih zadataka u Parizu ili na putu za Kaliforniju – kaže ona.

Dva modela suradnje

Dodaje da poslovni model kombinira ugovore o stalnoj suradnji, koji klijentima osiguravaju prioritetnu dostupnost, i ad hoc angažmane za specifične, jednokratne logističke i lifestyle zahtjeve.

Prema njezinu iskustvu, koncept je u Hrvatskoj još uvijek djelomično nepoznat. Concierge usluga u Hrvatskoj mnogima još zvuči kao luksuz, dok je u svijetu ona zapravo infrastruktura za ljude koji vode kompanije, a okidač za angažman nastupa u trenutku kad klijent shvati da mu ne nedostaje vremena nego kontinuiteta fokusa, jer dobra organizacija upravo tu vrstu opterećenja uklanja iz svakodnevice. Trenutačno su njezini klijenti pretežno strani poduzetnici, iako ima i nekoliko domaćih, a kako kaže, pristup zatvorenim mrežama, ključan za rezervacije u popunjenim restoranima ili nabavu rasprodanih artikala, gradi se godinama.

– Pravo povjerenje i odnosi s partnerima grade se u malim, svakodnevnim stvarima, provjerenim kontaktima i ispunjavanjem dane riječi bez drame – kaže Jurić-Orlić, dodajući da se takve relacije ne mogu preskočiti nego se stječu kroz godine suradnje i iskustva. Izazovi su pritom svakodnevni, od hitne organizacije privatnih letova do zatvaranja prostora za sastanke u trenutku kad klijent zove u tranzitu, a granicu povlači kod svega što izlazi izvan okvira zakona i poslovne etike, jer diskrecija nikada nije pokriće za kompromise sa sigurnošću.

Diskrecija kao temelj posla

U maloj sredini u kojoj svatko zna svakoga, diskrecija postaje sama srž posla. Veći dio ovog posla ostaje nevidljiv, a upravo ta nevidljivost i stroga zaštita podataka definiraju kvalitetu cijelog iskustva.

– Radi se s provjerenim krugom partnera uz maksimalnu diskreciju, jer kad su stvari važne, pitanje nikada nije što treba napraviti nego kome to povjeriti – objašnjava.

Na pitanje što potražnja za ovakvim uslugama govori o društvu i raspodjeli kapitala, Jurić-Orlić odgovara da je vrijeme postalo najvrjedniji resurs, a pouzdana operativa ga čuva. Ljudi koji vode kompanije nemaju problem s vremenom koliko s prekidima fokusa, jer svaki sitan zadatak troši istu mentalnu energiju, pa potražnja za ovakvom uslugom zapravo pokazuje da je mentalni mir postao najveći statusni simbol.

Ni ubrzani razvoj AI agenata i platformi za automatizirano upravljanje rezervacijama, prema njezinu mišljenju, ne ugrožava tu vrijednost. Prava podrška nije u tome da se nešto organizira, nego u tome da klijent ne mora ništa objašnjavati dva puta, jer njezin posao prestaje biti zadatak i postaje produžetak klijentova sustava.

– Algoritmi mogu odraditi rezervaciju, ali ne mogu ponuditi karakter, intuiciju, mir i osobu kojoj klijent bezrezervno vjeruje – kaže.

Hoće li takav, izrazito personaliziran biznis moći rasti bez gubitka kvalitete, ostaje otvoreno pitanje. Jurić-Orlić priznaje da JO Privé nije usluga namijenjena svima, već onima koji cijene iskustvo bez kompromisa. Rast je moguć, ali isključivo kroz pomno odabran tim koji dijeli iste standarde, dok temelj ostaje nepromijenjen: ne prodaje se šablona, nego personalizirana, besprijekorna briga.

Tržište koje raste i u Hrvatskoj

Priče o dostavi ljetne garderobe na Maldive djeluju kao ekstreman primjer mogućnosti privatnih concierge servisa, no iza njih stoji obrazac koji se, iako u manjem opsegu i uz drukčiju klijentelu, ponavlja i u Hrvatskoj.

Dok se tržište i dalje krije iza registracija putničkih agencija i tvrtki za upravljanje nekretninama, potražnja za uslugom koja klijentima pojednostavnjuje svakodnevicu postupno raste i ovdje, prije svega među stranim poduzetnicima koji su takvu vrstu infrastrukture već navikli koristiti drugdje u svijetu.