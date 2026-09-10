Tvrtke i tržišta
Zbog energetske tranzicije prijeti nam nestašica bakra, nikla i aluminija
10. rujna 2026.
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Nestašica ključnih metala mogla bi udvostručiti cijene do 2035. godine, dok geografska koncentracija i restrikcije dodatno potresaju tržišta
Energetska tranzicija i ubrzana elektrifikacija mogle bi temeljito promijeniti globalna tržišta metala. Zbog snažnog rasta potražnje i sve ograničenije ponude, bakar, nikal i aluminij mogli bi se suočiti sa strukturnim manjkovima do 2035. godine, što bi moglo otvoriti novo razdoblje znatnog rasta cijena.
Sve nefleksibilnija ponuda
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