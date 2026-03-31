Adria regija 2026: Između krhke stabilizacije i 'lova' na popuste
Novo Valiconovo tromjesečno istraživanje pokazuje da većina građana Adria regije živi lošije nego prije, Hrvati i Slovenci izvan kategorije
Najsnažniji oporavak - Hrvatska
Inflacija ostaje najdublja točka osobne zabrinutosti u cijeloj regiji, a njezina percepcija varira od tržišta do tržišta. U Sjevernoj Makedoniji na nju upozorava alarmantnih 77 posto ispitanih, uz trend rasta koji ne popušta još od sredine 2025. godine. Hrvatska se nalazi u gornjem domu zabrinutosti sa 68 posto građana koji inflaciju vide kao primarnu brigu, što je znatno više nego u susjednoj Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Crnoj Gori. S druge strane, Slovenija s 50 posto zabrinutih ostaje najmirnije tržište u regiji, što se izravno reflektira i na njihovu sposobnost štednje. Slovenija se tako izdvaja kao jedina oaza u kojoj značajan postotak građana uspijeva održati ili čak povećati svoje uštede, dok u Sjevernoj Makedoniji čak trećina ispitanika više uopće ne odvaja novac sa strane.
Anksioznost u padu
Politička klima dodatno komplicira sliku regionalnog raspoloženja. Srbija trenutno održava najvišu razinu anksioznosti zbog domaćih događaja, iako je ona u blagom padu u odnosu na prošlu godinu. Zanimljiv je kontrast između Hrvatske, koja bilježi najnižu razinu političke zabrinutosti u regiji, i Slovenije, gdje se primjećuje postupni uzlazni trend nemira. Ovi podaci jasno ukazuju na to da su potrošači i dalje iznimno osjetljivi na domaću stabilnost, što izravno korelira s njihovim dugoročnim financijskim planovima i povjerenjem u tržište.
Konačno, za kompanije je ključno razumijevanje promjene samog ponašanja na prodajnim mjestima. Većina regionalnih potrošača usvojila je aktivne strategije uštede, pri čemu kupnja u diskontima i jeftinijim trgovinama postaje norma, posebice na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji. Lojalnost brendovima ubrzano se zamjenjuje orijentacijom na akcije i promocije.
Otkazivanje pretplata
Uz promjene u stilu života, poput odricanja od nepotrebnih usluga i masovnog otkazivanja digitalnih ili fizičkih pretplata u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, jasno je da se portfelj prosječnog kućanstva agresivno čisti od viškova. U tom novom poretku, gdje Kosovo i dalje prednjači u gomilanju zaliha hrane, jedina sigurna strategija za opstanak na tržištu postaje ponuda stvarne vrijednosti za novac.