Adria regija 2026: Između krhke stabilizacije i 'lova' na popuste

Novo Valiconovo tromjesečno istraživanje pokazuje da većina građana Adria regije živi lošije nego prije, Hrvati i Slovenci izvan kategorije

Dok geopolitički pritisci i dalje režu kanale opskrbe, novo izvješće Valicona za prvo tromjesečje 2026. godine donosi preciznu dijagnozu ekonomskog pulsa regije od Slovenije do Kosova. Glavni nalaz sugerira da, iako se naziru tragovi stabilizacije na određenim tržištima, financijski pritisak ostaje dominantna sila koja oblikuje svakodnevne odluke o potrošnji. Regionalni potrošač u novu godinu ulazi oprezno, transformirajući se iz lojalnog kupca u pragmatičnog lovca na vrijednost.

Najsnažniji oporavak - Hrvatska

Hrvatska u ovom razdoblju bilježi statistički najsnažniji oporavak. Indeks normalnosti skočio je za sedamnaest, a razina potrošnje za petnaest indeksnih bodova u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Ipak, ti podaci zahtijevaju trijezan pristup jer oba pokazatelja i dalje borave u negativnom teritoriju, što znači da je riječ o hvatanju priključka, a ne o potpunom blagostanju. Dok Hrvatska i Slovenija predvode listu u godišnjem rastu sentimenta, tržišta Sjeverne Makedonije i Crne Gore suočavaju se s opasnim produbljivanjem pesimizma, pri čemu financijska stabilnost tamošnjeg stanovništva doseže rekordno niske razine.

Inflacija ostaje najdublja točka osobne zabrinutosti u cijeloj regiji, a njezina percepcija varira od tržišta do tržišta. U Sjevernoj Makedoniji na nju upozorava alarmantnih 77 posto ispitanih, uz trend rasta koji ne popušta još od sredine 2025. godine. Hrvatska se nalazi u gornjem domu zabrinutosti sa 68 posto građana koji inflaciju vide kao primarnu brigu, što je znatno više nego u susjednoj Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Crnoj Gori. S druge strane, Slovenija s 50 posto zabrinutih ostaje najmirnije tržište u regiji, što se izravno reflektira i na njihovu sposobnost štednje. Slovenija se tako izdvaja kao jedina oaza u kojoj značajan postotak građana uspijeva održati ili čak povećati svoje uštede, dok u Sjevernoj Makedoniji čak trećina ispitanika više uopće ne odvaja novac sa strane. Anksioznost u padu

Politička klima dodatno komplicira sliku regionalnog raspoloženja. Srbija trenutno održava najvišu razinu anksioznosti zbog domaćih događaja, iako je ona u blagom padu u odnosu na prošlu godinu. Zanimljiv je kontrast između Hrvatske, koja bilježi najnižu razinu političke zabrinutosti u regiji, i Slovenije, gdje se primjećuje postupni uzlazni trend nemira. Ovi podaci jasno ukazuju na to da su potrošači i dalje iznimno osjetljivi na domaću stabilnost, što izravno korelira s njihovim dugoročnim financijskim planovima i povjerenjem u tržište.