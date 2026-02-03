Iza stečaja Europa carsa: bijeg pred dugom od 1,8 milijuna eura

Stečaj je otvoren nakon prethodnog postupka pokrenutog na prijedlog Fine i vjerovnika, a sud je zaključio da su ispunjeni uvjeti za stečaj

Otvoren je stečajni postupak nad EUROPA CARSOM nakon što je utvrđeno da je tvrtka dugotrajno nesposobna za plaćanje, s neizvršenim obvezama većim od 1,9 milijuna eura i blokiranim računima dulje od 120 dana – još od listopada 2024. Stečaj je otvoren nakon prethodnog postupka pokrenutog na prijedlog Financijske agencije i vjerovnika, a sud je zaključio da su ispunjeni zakonski uvjeti za stečaj zbog trajne nelikvidnosti društva. Stečajnom upraviteljicom imenovana je Vanda Kovačević Gelenčer.

Tvrtka je u prethodnom periodu u dva navrata mijenjala vlasništvo. Osnovao ju je Jerko Čukušić iz Solina, koji ima nekoliko tvrtki za prodaju automobila u Dalmaciji. Radio je kao poreznik u zagrebačkoj Dubravi, pa se dobro snalazio u tom području, čak i predobro. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je 2020. optužnicu zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja poslovne isprave, utaje poreza i kaznenog djela pranja novca. Teretilo ga se, među ostalim, da je prodajom 98 automobila ‘na crno‘ zaradio gotovo četiri milijuna kuna (531 tisuća eura).

EUROPA CARS je od Čukušića u siječnju 2024. preuzeo Petar Ralić iz Srbije, kojem je to (bio) jedini poduzetnički i menadžerski angažman u Hrvatskoj. Već u travnju te godine Trgovački sud oglašava mogućnost skraćenog stečaja zbog blokade teške 1,76 milijuna eura. Tvrtka je ipak ušla u redovni stečajni postupak zbog reagiranja vjerovnika Ante Andrića, koji potražuje 275.649,48 eura. Za 2024. nije podnesen financijski izvještaj, a tvrtka je početkom listopada 2025. promijenila sjedište – preselila je iz Lovrana u Zagreb – te opet promijenila vlasnika. Preuzeo ju je Dejan Dejanović i imenovao se direktorom. Krajem listopada EUROPA CARS je iskrsnuo na listi poreznih dužnika Porezne uprave s poreznim dugom od 1,83 milijuna eura. Stečaj je otvoren nakon što je vjerovnik Andrić uplatio 1900 eura troškova postupka.