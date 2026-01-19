Stečaj Dalmacijavina završen nakon 14 godina

Dalmacijavino je bilo u stečaju od 2012. kada je neprekidna blokada računa trajala više od 800 dana, s iznosom od 286 milijuna kuna

Trgovački sud u Splitu zaključio je stečaj nad Dalmacijavinom d.d., pokrenut prije gotovo 14 godina, pa će se nakon pravomoćnosti tog rješenja ta tvrtka brisati iz sudskog registra.

Stečaj Dalmacijavina bio je otvoren u svibnju 2012., a u završnom računu iz studenoga prošle godine stečajna upraviteljica Natalija Mladineo navela je kako je do kraja 2015. Dalmacijavino obavljalo gospodarsku djelatnost i ostvarilo 22,82 milijuna eura prihoda.

Od prodaje proizvoda, usluga, zaliha, sirovina i stanova bio je ostvaren prihod od oko 21,77 milijuna, a od prodaje nekretnina 1,05 milijuna eura. Istovremeno, ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 35,39 milijuna eura, a za plaće i naknade zaposlenicima bilo je isplaćeno 9,67 milijuna.

S druge strane, od 2016. do 2025. ukupan priljev tvrtke iznosio je 11,4 milijuna eura, najviše – 10,36 milijuna, od prodaje dugotrajne materijalne imovine, dok je odljev iznosio 11,52 milijuna eura.

Isplaćeno 4,2 milijuna eura vjerovnicima prvog reda

Stečajna upraviteljica obavijestila je u posljednjem prošlotjednom izvješću sud da je isplatila tražbine vjerovnicima prvog isplatnog reda iz završnog diobenog popisa u ukupnom iznosu od 4,2 milijuna, preostale troškove stečajnog postupka u iznosu nešto manjem od 100.000 eura te ostale obveze stečajne mase u gotovo jednakom iznosu, što ukupno iznosi oko 4,47 milijuna eura.

Trenutno Dalmacijavino na žiro računu ima nešto više 333.000 eura, a sav novac na računu dužnika nakon isplate predviđenih obveza će se proslijediti na depozitni račun Trgovačkog suda u Splitu u svrhu namirenja obveza koje nastanu nakon zaključenja postupka.

Stečajni upravitelj ovlašten je i nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu stečajnog dužnika te za račun stečajne mase može unovčiti imovinu, pa i onu koja se naknadno pronađe, te prikupljenim novcem podmiriti nastale troškove.

Dalmacijavino je bilo u stečaju od svibnja 2012. kada je, prema medijskim napisima, neprekidna blokada računa trajala više od 800 dana, a iznos blokade bio oko 286 milijuna kuna.

Obveze Dalmacijavina prema radnicima tada su dosegle 17 milijuna kuna, dok je temeljni kapital iznosio 155 milijuna kuna.