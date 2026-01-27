Varteksov kompleks procijenjen na 18,4 milijuna eura, kreće prodaja

Dok jedni traže nove procjene zbog statusa kulturnog dobra, Zaba traži hitnu prodaju, a stečajni upravitelj upozorava da vrijednost može samo padati

Trgovački sud u Varaždinu utvrdio je vrijednost nekretnina i zemljišta Varteksa u stečaju na 18,4 milijuna eura te je najavio donošenje zaključka o prodaji nekretnina koji će se dostaviti Financijskoj agenciji.

Stečajni upravitelj Tomislav Đuričin predstavio je i procjembeni elaborat s iznesenim vrijednostima industrijskih zgrada, dvorišta, skladišta i ostalih industrijskih objekata sagrađenih na nešto više od 110.000 četvornih metara i uknjiženih na petnaest katastarskih čestica.

Predstavnica razlučnog vjerovnika Stjepana Čajića na ročištu održanom u ponedjeljak predložila je izrade nove procjene vrijednosti nekretnina obzirom na protek vremena ističući da su određene nekretnine utvrđene kulturnim dobrom RH, a ne postoji više strateški plan RH za Varteks što sada i utječe na novu vrijednost nekretnina.

Punomoćnik Zagrebačke banke kao razlučnog vjerovnika usprotivio se prijedlogu za izradu novih procjena ističući da je taj prijedlog usmjeren na odugovlačenje prodaje jer je sud rješenje o prodaji donio još prije deset mjeseci.

- Smatramo da je predlagatelj izrade novih procjena imao dovoljno vremena da do ovog ročišta napravi, naruči i dostavi nove procjene nekretnina kako bi se temeljem nove procjene mogla donosit nova odluka o utvrđenju vrijednosti - istaknuo je.

Stečajni upravitelj Đuričin osvrnuo se i na ograničenja u prodaji i budućoj namjeni Varteksovih objekata.

- Obzirom da je dio nekretnina proglašen kulturnim dobrom, a otvaranjem stečaja je ukinut i strateški projekt Varteks kvart kojim je definirana namjena tih čestica, nije logično da bi vrijednost nekretnina bila viša nego samo niža - kazao je Đuričin.

Varteks je obustavio proizvodnju 31. siječnja prošle godine, a Trgovački sud u Varaždinu u srpnju 2024. otvorio je stečaj i za stečajnog upravitelja imenovao Tomislava Đuričina. Varteks je kompanija osnovana 1918., a u vrijeme svoje najveće slave imao je gotovo 12.000 zaposlenih i više od 180 prodajnih mjesta u svim većim gradovima bivše države.