Baškarad iz Uprave Studenca, potvrđen novi član Uprave Hajduka

Dragan Baškarad više nije član Uprave STUDENCA. Baškarad je na toj poziciji proveo šest godina, a od Studenca se pozdravio putem svojeg profila na LinkedInu.

– Tijekom proteklih šest godina imao sam povlasticu voditi Operacije i lanac opskrbe kroz izvanredan put rasta u STUDENCU – zajedno smo proširili mrežu na više od 1400 trgovina, postali maloprodajni lanac broj jedan po broju trgovina u Hrvatskoj i nedavno otvorili LDC od 36.000 m² u blizini Zagreba. Ponosan sam na ono što smo postigli, zahvalan na iskustvima i odnosima koje smo izgradili i uzbuđen zbog sljedećeg poglavlja. STUDENAC će uvijek oblikovati kako vidim transformaciju, vodstvo i inovacije – napisao je taj menadžer.