Jelena Ferk: Treba napraviti prvi korak, idealni uvjeti rijetko dolaze

Na Liderovoj listi '40 ispod 40' nalazi se i osnivačica brenda Bioandina kojoj je cilj izgraditi prepoznatljiv, dugoročno održiv brend

U Lideru smo nedavno objavili listu 40 najuspješnijih poduzetnika ispod 40 godina i unatoč otrježnjujućoj činjenici da u Hrvatskoj nedostaje osnivačica, na listi je svoje mjesto definitivno zaslužila vlasnica i direktorica Jelmarka Jelena Ferk.

Ferk je u poduzetništvo ušla spontano. Naime, 2015. godine zbog rođenja djeteta i promjene životnog tempa morala je dati otkaz na poslu, što ju je zatim i motiviralo da, zajedno sa svojim suprugom Markom, pokrene Bioandinu, odnosno tvrtku Jelmark koja stoji iza ovog brenda i počne uvoziti želatiniziranu macu, kakaovac, sjemenke chije i quinoju te ih prodavati preko webshopa.