Bitcoin pao ispod 60 tisuća dolara, cijena koja nije viđena od 2024.

Bitcoin je sada pao za više od 50 posto u odnosu na svoj listopadski vrhunac, spustivši se ispod 60 tisuća dolara

Vodeća kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji nedavno je trgovala po cijeni od 59.909 dolara, što je pad od oko 18,5 posto na tjednoj razini. Druge vodeće kriptovalute pretrpjele su slične udarce usred šireg pada tržišta, pri čemu je ethereum pao za 23 posto u odnosu na prethodni tjedan na nedavnu cijenu od 1.555 dolara, a solana je pala za 22 posto u posljednjih sedam dana na 63,75 dolara.

Bitcoin je sada pao za više od 52 posto u odnosu na svoj rekord od 126.080 dolara postavljen u listopadu.

Rastući odljevi ETF-ova i prva prodaja bitcoina tvrtke Strategy od 2022. godine smatrani su ključnim razlozima gubitaka ranijeg tjedna. Međutim, najnoviji pad za bitcoin i druge popularne kriptovalute dolazi u trenutku kada snažni podaci o zaposlenosti u SAD-u potiču očekivanja povećanja kamatnih stopa, a povjerenje u sigurnost kriptovaluta i blockchaina poljuljala je velika ranjivost zcasha, kriptovalute usmjerene na privatnost.

Američki poslodavci su u svibnju otvorili 172 tisuće radnih mjesta, što je otprilike dvostruko više od očekivanog. Trgovci sada očekuju povećanje kamatnih stopa do kraja godine, prema CME-ovom alatu FedWatch, što obično ne pogoduje cijeni Bitcoina.

- Dobri podaci o zaposlenosti ubijaju narativ o smanjenju kamatnih stopa - rekao je Nicolai Søndergaard, istraživački analitičar u tvrtki za kripto analitiku Nansen.

- Bitcoin, koji je već pao za 15 posto i ima neraščišćene duge pozicije s polugom, nema makro katalizator za oporavak, a napetosti na Bliskom istoku održavaju apetit za rizikom niskim na svim tržištima - dodao je.

Razvojni programeri Zcasha prošlog su tjedna zakrpali grešku, ali su u četvrtak rekli da trenutno ne mogu biti sigurni je li ranjivost korištena za stvaranje potencijalno neograničenog ZEC-a, zbog dizajna mreže usmjerenog na privatnost. To otkriće dovelo je do pada cijene, koja je sada pala za više od 40 posto u posljednjih nekoliko dana.

Dok se ekosustav suočava s posljedicama sloma zcasha i budućnošću tog protokola, ideja da bi se sve moćniji modeli umjetne inteligencije mogli koristiti za otkrivanje potencijalnih propusta u drugim važnim resursima mogla bi izazvati strah u industriji.

To se ne vidi u kretanju cijena u petak, ali američki spot bitcoin ETF-ovi zapravo su prekinuli svoj 13-dnevni niz odljeva u četvrtak, dodajući više od 3 milijuna dolara ulaganja. Mali iznos, ali preokret nakon što su milijarde dolara napustile fondove posljednjih tjedana, što je do sada u 2026. godini dovelo do negativnog ukupnog toka.

Dionice su također pale u petak, Nasdaq je pao za 4,77 posto, a dionice Nvidije (NVDA) za 6,2 posto. Vodeće kripto dionice također osjećaju posljedice, pri čemu je Strategy (MSTR) pao za gotovo 10 posto u istom danu, a Coinbase (COIN) za 8,4 posto.