Jenkins: Ključ uspjeha u Hrvatskoj su autentičnost i cjelogodišnji turizam

Hrvatska je jedna od najprivlačnijih destinacija u Europi, no sljedeća faza njezina rasta više se ne smije mjeriti isključivo brojem posjetitelja

Radisson Hotel Group, jedan od najvećih svjetskih hotelskih lanaca s 1.640 hotela u 100 zemalja, u Hrvatskoj je prisutan kroz niz jakih aduta: od splitskog Radisson Blu resorta do prestižnih istarskih i zagrebačkih adresa poput Grand Hotela Brioni (Radisson Collection) i art’otela Zagreb. O novim investicijskim projektima, strategiji cjelogodišnjeg turizma i planovima širenja na našem tržištu razgovarali smo s Davidom Jenkinsom, potpredsjednikom za poslovni razvoj u istočnoj Europi.

Radisson Hotel Group ima ambiciju postati jedan od tri vodeća hotelska brenda na globalnoj razini. Kako istočna Europa pridonosi tom ambicioznom rastu i koji su vaši primarni razvojni ciljevi do kraja 2026. godine?

– Istočna Europa predstavlja iznimno važan stup strategije rasta Radisson Hotel Groupa jer nudi vrlo širok i raznolik spektar razvojnih prilika. No ono što treba naglasiti jest da to nipošto nije jedinstveno, uniformirano tržište. Diljem regije svjedočimo razvoju zrelih glavnih gradova, ali i brzorastućih poslovnih središta, snažnih odmorišnih destinacija, obalnih resorta, skijaških i wellness lokacija te mješovitih (mixed-use) projekata. Takva nam raznolikost omogućuje širenje kroz različite brendove i operativne modele, ovisno o specifičnostima same destinacije i ciljevima investitora.

Hrvatska je školski primjer takvog potencijala. Ona je već sada jedna od najprivlačnijih odmorišnih destinacija u Europi, no sljedeća faza njezina rasta više se ne smije mjeriti isključivo brojem posjetitelja. Sada se mora razgovarati o podizanju kvalitete, rješavanju problema sezonalnosti, održivosti i o kreiranju hotelskih proizvoda koji mogu privući potražnju tijekom cijele godine. Zagreb ima jasan potencijal kao poslovno, lifestyle i MICE središte, dok Istra, Kvarner i Dalmacija i dalje nude izvanredne prilike za razvoj vrhunskih resorta, wellness sadržaja i premium odmorišnog turizma.

Što Hrvatsku čini konkurentnom u Radissonovim internim analizama?

– Za Radisson Hotel Group, Hrvatska je privlačna jer posjeduje sve ključne makroekonomske i turističke fundamente koje tražimo: snažnu međunarodnu potražnju, visoku prepoznatljivost na globalnoj mapi, infrastrukturu koja se kontinuirano unapređuje te stabilnu turističku bazu. Ipak, i dalje postoji značajan prostor za rast udjela profesionalno vođenih hotela pod okriljem međunarodnih brendova. Naša postojeća prisutnost – uključujući objekte kao što su Radisson Blu Resort & Spa u Splitu, Grand Hotel Brioni Pula (A Radisson Collection Hotel), Park Plaza Arena Pula, Park Plaza Histria Pula te art’otel Zagreb – daje nam izvrsnu platformu, dubinsko poznavanje tržišta i opravdani optimizam.

Do kraja 2026. godine naš fokus u istočnoj Europi bit će na kvalitativnom rastu. Ciljamo projekte u glavnim gradovima i sekundarnim središtima s jakim poslovnim ili odmorišnim potencijalom, kao i u resort-destinacijama gdje naši brendovi mogu donijeti dugoročnu dodanu vrijednost. U Hrvatskoj to znači traženje partnerstava koja podržavaju cjelogodišnju potražnju, spajajući pravi brend s pravom lokacijom – bilo da je riječ o našim brendovima Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED, art’otel, Park Inn by Radisson ili Radisson Individuals.

Gdje u istočnoj Europi vidite najveći 'prazan prostor' za sve Vaše brendove i što danas investitori u hotelijerstvu zapravo traže?

– Potencijal za ekspanziju je golem, ponajviše zato što istočnoeuropsko tržište ubrzano sazrijeva, a zahtjevi gostiju i samih investitora postaju sve sofisticiraniji. Prošla su vremena kada je domaćim vlasnicima nekretnina bilo dovoljno samo 'prilijepiti' zvučno međunarodno ime na fasadu kako bi privukli goste. Danas se traži precizno krojen proizvod – brend koji se savršeno uklapa u arhitekturu same nekretnine, specifičnosti lokacije i, što je najvažnije, jasnu komercijalnu računicu. U tom kontekstu, Radisson Collection ima golem potencijal u odabranim destinacijama koje krase upečatljiva priča, arhitektura, povijesno naslijeđe, dizajn ili iznimno prirodno okruženje.

To je osobito relevantno za tržišta poput hrvatskog, gdje sama destinacija nosi snažan emocionalni naboj. Hotel iz lanca Radisson Collection mora biti duboko ukorijenjen u lokalnu zajednicu i njezinu kulturu, što ga čini savršenim izborom za povijesne zgrade u urbanim jezgrama ili pak za iznimne resorte na obali. S druge strane, Radisson Blu ostaje jedan od naših najvažnijih i najprepoznatljivijih motora rasta u ovom dijelu Europe. On je komercijalno dokazan, fleksibilan i jednako uspješno funkcionira u središtima gradova, u blizini zračnih luka, kao kongresni hotel ili pak kao obalni resort.

Primjećuje se i sve veći fokus na modernije, 'lifestyle' koncepte?

– Apsolutno. Vidimo odlične prilike za brendove Radisson RED i art’otel u gradovima u kojima elementi poput dizajna, kulture i vibrantnih društvenih prostora postaju ključni diferencijatori na tržištu. Zagreb je odličan primjer grada u kojem takav pristup postaje sve traženiji.

U trenutačnom makroekonomskom i geopolitičkom okruženju, koje komercijalne poluge čine ključnu konkurentsku prednost Radissona pri ugovaranju novih partnerstava?

– U današnjem su okruženju investitori opravdano fokusirani na profitabilnost, fleksibilnost modela i stabilnost partnera koji stoji iza brenda. Viši troškovi financiranja, inflacija, pritisci na tržištu rada kroz rast plaća i nedostatak kadrova, kao i geopolitička kretanja – sve to znači da hotelski projekti od samog početka moraju biti iznimno pažljivo strukturirani i komercijalno robusni. Naša se konkurentska prednost krije u tome što uspješno spajamo globalnu snagu s vrlo praktičnim, pragmatičnim pristupom usmjerenim na interese vlasnika nekretnina.

Donosimo snažnu međunarodnu distribuciju, centraliziranu prodaju, napredno upravljanje prihodima, digitalne platforme i vrhunsku operativnu ekspertizu. Svi ti elementi izravno pomažu vlasnicima da maksimiziraju vidljivost, povećaju stope konverzije, potaknu povratak gostiju i, u konačnici, podignu dugoročnu vrijednost same nekretnine. Program vjernosti Radisson Rewards tu igra golemu ulogu jer lojalnost u kriznim vremenima postaje najvrjednija valuta. Ona nam pomaže graditi izravan odnos s gostima i osigurava stabilan priljev poslovanja kroz slobodno vrijeme, korporativne klijente i MICE segment.

Naše digitalne platforme također donose prevagu; investitori danas s pravom očekuju pametne alate koji podržavaju dinamičko određivanje cijena, generiranje potražnje i operativnu učinkovitost. No, hotelijerstvo je na kraju dana biznis koji počiva na odnosima. Tehnologija je tu da podrži performanse, ali ona nikada ne može zamijeniti poznavanje lokalnog tržišta i partnerski pristup 'jedan na jedan'.

Radisson Hotel Group obvezao se na postizanje Net Zeroa do 2050. godine te je pokrenuo inicijativu 'Hotel Sustainability Basics'. Kako se te globalne smjernice implementiraju na tržištima istočne Europe?

– Održivost je postala integralni dio razvoja hotela i više se ne može promatrati odvojeno od same investicijske opravdanosti projekta. Institucionalni investitori, banke koje odobravaju kredite, korporativni klijenti, ali i sami gosti, danas vrlo strogo analiziraju ekološke performanse objekata. Kroz naš program Think Planet, održivost integriramo od najranijih faza razvoja. Kod novogradnje to obuhvaća energetsku učinkovitost, sustave upravljanja vodom, izbor materijala i smanjenje otpada. Kod rekonstrukcija i prenamjena postojećih zgrada, fokus je na optimizaciji performansi kroz pametnije sustave nadzora i nadogradnje koje smanjuju potrošnju energenata.

Okvir Hotel Sustainability Basics iznimno je važan za istočnu Europu jer ovdje imamo vrlo širok spektar nekretnina – od najmodernijih objekata do povijesnih zgrada i zaštićene baštine. Taj sustav vlasnicima daje jasne, praktične i mjerljive korake koje mogu implementirati odmah, bez ugrožavanja komercijalne održivosti. U Hrvatskoj je to posebno osjetljiva i važna tema jer je turizam izravno pupčanom vrpcom vezan uz prirodne ljepote, obalu, očuvan okoliš i lokalne zajednice. Budućnost hrvatskog turizma mora se temeljiti na odgovornom rastu i razvoju projekata koji su komercijalno uspješni, ali i maksimalno senzibilizirani prema okolišu u kojem djeluju.

*Sadržaj nastao u suradnji s Radisson Hotel Groupom