Tvrtke i tržišta

JGL pokreće najveći investicijski ciklus u svojoj povijesti

5. srpnja 2026.
Eva Usmiani Capobianco,predsjednica Uprave JGL-a

Eva Usmiani Capobianco,
predsjednica Uprave JGL-a

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Lider
Lider
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Predsjednica Uprave Eva Usmiani Capobianco kaže da će ulaganje od 139 milijuna eura povećati proizvodne kapacitete i ubrzati međunarodnu ekspanziju

U anketi za posebno Liderovo izdanje 1000 najvećih, u kojoj vodeći ljudi hrvatskog gospodarstva govore o poslovnim očekivanjima i izazovima, predsjednica Uprave JGL-a Eva Usmiani Capobianco poručuje da je kompanija na početku najvećeg investicijskog ciklusa u svojoj povijesti. Projekt vrijedan 139 milijuna eura trebao bi otvoriti novu fazu međunarodnog rasta i razvoja JGL-a.

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#Eva Usmiani Capobianco#Jgl#Investicije#Farmaceutska Industrija#Umjetna Inteligencija#Izvoz#Održivost#Energetska Učinkovitost
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