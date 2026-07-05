Tvrtke i tržišta
JGL pokreće najveći investicijski ciklus u svojoj povijesti
5. srpnja 2026.
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Predsjednica Uprave Eva Usmiani Capobianco kaže da će ulaganje od 139 milijuna eura povećati proizvodne kapacitete i ubrzati međunarodnu ekspanziju
U anketi za posebno Liderovo izdanje 1000 najvećih, u kojoj vodeći ljudi hrvatskog gospodarstva govore o poslovnim očekivanjima i izazovima, predsjednica Uprave JGL-a Eva Usmiani Capobianco poručuje da je kompanija na početku najvećeg investicijskog ciklusa u svojoj povijesti. Projekt vrijedan 139 milijuna eura trebao bi otvoriti novu fazu međunarodnog rasta i razvoja JGL-a.
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