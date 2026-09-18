BOSQAR INVEST ulazi u CROBEX od 21. rujna

Dionica BOSQAR INVESTA ulazi u sastav CROBEX-a i CROBEXtr-a nakon redovne revizije Zagrebačke burze

Dionica BOSQAR INVESTA (BOSQAR d.d. - ZSE: BSQR) od 21. rujna 2026. ulazi u sastav indeksa CROBEX i CROBEXtr, temeljem redovne revizije indeksa koju je proveo Odbor za indekse Zagrebačke burze.

Promjena sastava bit će provedena nakon završetka trgovanja 18. rujna, dok će izračun indeksa u novom sastavu započeti 21. rujna. Revizija je provedena na te-melju podataka o trgovanju u razdoblju od 1. ožujka do 31. kolovoza 2026.

CROBEX je referentni dionički indeks Zagrebačke burze, koji se počeo objavljivati u rujnu 1997. godine. Riječ je o cjenovnom indeksu čiji sastav čine najlikvidnije dionice s najvišom free-float tržišnom kapitalizacijom, pri čemu je maksimalni udio pojedine dionice u indeksu ograničen na 10 posto. U novom sastavu indeksa za BOSQAR je utvrđen free-float faktor od 45 posto, uz 17.666.722 uvrštenih dionica.

Ulazak u CROBEX predstavlja novu etapu u razvoju BOSQAR INVESTA na domaćem tržištu kapitala, na kojem je kompanija prisutna od uvrštenja na Zagrebačku burzu 2019. godine. BOSQAR je od ranije uključen u CROBEXplus.