Galošić: Želimo izgraditi još jaču tehnološko-inženjersku grupaciju

Plan je jačati strateška partnerstva jer je budućnost uz organski rast pojedinačnih kompanija i u povezivanju s kvalitetnim partnerima

Amelicor Group danas okuplja četiri kompanije — Klimaopremu, Amelicor Engineering, KOER i MCRT — i prema vlastitim aktualnim podacima Grupa ima oko tsuću zaposlenih, 350 inženjera, 50 godina iskustva, 50 tržišta i 50 tisuća kvadrata proizvodnog prostora.

Amelicor Group je krovna grupacija koju čine Klimaoprema koja se bavi razvojem i proizvodnom opreme i sustava za HVAC i čiste prostore, Amelicor Engineering pak projektiranjem, izvedbom i inženjeringom čistih prostora, dok je njemačka kompanija MCRT 'zadužena' za mobilne cleanroom sustave, osobito za mikroelektroniku. KOER je tehnološka platforma za upravljanje energijom putem energetske tehnologije i virtualne elektrane.

Sergio Galošić, predsjednik Uprave Amelicor Group, bit će jedan od govornika na Danu velikih planova, konferenciji koja će se u organizaciji poslovnog tjednika Lider održati 23. rujna u Zagrebu. Govorit će o poslovnim planovima za ovu i narednu godinu, a u najavi konferencije veli nam da su planovi kompanije za ovu i sljedeću godinu, kao i srednjoročno, usmjereni prije svega na daljnje jačanje njezine konkurentnosti, i to kroz dva ključna segmenta poslovanja – proizvodnju i inženjering.

U proizvodnom dijelu fokus je, objašnjava, na daljnjem povećanju produktivnosti i operativne efikasnosti. To znači da će se nastaviti značajno ulagati u nove tehnologije, automatizaciju i umjetnu inteligenciju, ali pritom vrlo jasno, naglašava, u kompaniji definiraju što tim ulaganjima žele postići: veću produktivnost, kraće rokove, veću fleksibilnost proizvodnje i još višu kvalitetu naših proizvoda.

Još snažnija grupacija

- Istodobno želimo povećavati udio proizvoda veće dodane vrijednosti u našem portfelju te dodatno ojačati i diversificirati dobavne lance. Naš je cilj učvrstiti poziciju jednog od vodećih europskih proizvođača HVAC komponenti, prije svega na zapadnoeuropskim tržištima, uz snažnije širenje prisutnosti u ostalim europskim zemljama – kaže Galošić.

U segmentu inženjeringa također je jedan od glavnih prioriteta povećanje efikasnosti, ali i daljnji razvoj prema strateškom EPC partneru za kompleksne projekte, posebno u farmaceutskoj industriji. Takvi projekti, kaže, zahtijevaju sve više znanja, multidisciplinarnosti i novi - inovativniji pristup koristeći nove tehnologije.

- Zato ćemo u narednom razdoblju dodatno jačati i strateška partnerstva. Vjerujemo da budućnost nije samo u organskom rastu pojedinačnih kompanija, već i u povezivanju s kvalitetnim partnerima s kojima možemo objediniti kompetencije, tehnologiju, kapacitete i pristup tržištima. Srednjoročno želimo izgraditi još snažniju tehnološko-inženjersku grupaciju koja će biti konkurentna na europskoj razini, ne samo veličinom, nego prije svega znanjem, tehnologijom, efikasnošću i sposobnošću preuzimanja sve kompleksnijih projekata i stvaranja veće dodane vrijednosti za naše kupce – kaže naš sugovornik.

Bez pesimizma

Zanimalo nas je kako ocjenjuje poslovanje kompanije unazad godinu dana u tržišnim uvjetima koji vladaju. Galošić podsjeća da živimo u vrlo nestabilnim vremenima, što se snažno odražava na europsko tržište, a posljedično i na poslovanje kompanija, osobito onih u proizvodnom sektoru. Usprkos tim izazovima kompanija je ostala stabilna i nastavila razvijati poslovanje.

- Diversifikacija poslovanja naše grupacije još se jednom pokazala kao dobra strateška odluka. Različiti segmenti poslovanja, tržišta na kojima smo prisutni i širok raspon kompetencija omogućili su nam veću otpornost na tržišne poremećaje i promjene – kaže Galošić.

Europsko tržište je primarno za Amelicor Group na čija gospodarska kretanja utječe čitav niz geopolitičkih, energetskih i ekonomskih čimbenika, od kojih je mnoge teško predvidjeti.

- Međutim, mislim da odgovor na takvu situaciju ne smije biti pesimizam. Europa se mora više okrenuti sebi, vlastitoj industriji i vlastitoj konkurentnosti. Moramo zasukati rukave i biti svjesni da samo radom, većom produktivnošću, konkurentnošću i efikasnošću možemo ponovno ojačati europsko gospodarstvo. Vjerujem da Europa ima znanje, tehnologiju i industrijsku tradiciju potrebnu da se vrati tamo gdje pripada – u sam svjetski gospodarski i tehnološki vrh. Na nama kao kompanijama je da tome doprinesemo vlastitim rezultatima, ulaganjima i razvojem – zaključuje Galošić.

O svemu ovome naš će sugovornik više reći na 18. Danu velikih planova koji će se održati 23. rujna u hotelu Westin Zagreb. Zato ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima i prijavite se na vrijeme za sudjelovanje.