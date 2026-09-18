Propalo mirenje, ZET i Holding najavili štrajk 28. rujna

Kolektivni ugovori su istekli, pregovori nisu donijeli dogovor, a sindikati sada najavljuju štrajk i traže veća materijalna prava

Reprezentativni sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak, 28. rujna, nakon neuspješnog postupka mirenja oko novih kolektivnih ugovora, prenosi N1. Sindikati će se 22. i 23. rujna izjašnjavati o sindikalnim aktivnostima, a ako štrajk dobije potporu, počeo bi 28. rujna u 15:30.

Kolektivni ugovori u Holdingu i ZET-u su istekli, a pregovori o novima pokrenuti su 1. lipnja u ZET-u i 1. srpnja u Holdingu. Postupak mirenja prekinut je 10. rujna.

- Povod ove konferencije je objasniti u kojoj smo se situaciji našli. U Holdingu i ZET-a su istekli kolektivni ugovori i pokrenuli kolektivne pregovore 1. lipnja u ZET-u i 1. srpnja u Holdingu - rekao je Dražen Jović iz Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.

Jović je rekao da sindikati traže povećanje materijalnih prava radnika i kolektivni ugovor na dulje razdoblje.

- Sindikati žele pregovarati o kolektivnom ugovoru na način da povećamo materijalna prava radnicima i da on bude na duže vrijeme. To znači da ne želimo da on bude od godine do godine jer to stvara nesigurnost - rekao je Jović.

Među zahtjevima su povećanje osnovice plaće, promjene koeficijenata, veća naknada za prijevoz i povećanje neoporezivih dijelova plaće.

- Ono što je ključno naglasiti, mi punih dva mjeseca s druge strane nismo imali nijedan prijedlog. Teoretski, nije bilo nijedne brojke. Kad smo došli u mirenje, dogovorena je osnovica od 4,5 posto, što je od 15 do 40 eura na plaću - rekao je Jović.

Sindikati pozivaju na zajednički štrajk

Mumin Hodžić iz podružnice Čistoća rekao je da sindikati nastupaju zajedno jer žele ostvariti prava koja smatraju da im pripadaju.

- Nemamo različitih mišljenja, zahtjeva ili želja. Ne tražimo ništa osim što nam pripada. Nastupamo zajedno jer jedino tako možemo isposlovati svoja prava i što nam pripadam- rekao je Hodžić.

Baldo Kovačević iz Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske pozvao je i druge sindikate i radnike koji nisu sindikalni članovi da se pridruže štrajku. Sindikati ističu da štrajk nije usmjeren protiv građana Zagreba te da će se nastojati osigurati barem minimalno funkcioniranje sustava.

- Oni će vjerojatno najviše osjetiti štrajk, ako ga bude, ali gotovo sam pa uvjeren da ćemo sve riješiti mirnim putem - rekao je Vladimir Jozić iz reprezentativnog sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a.