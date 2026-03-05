Kako je Siemens triput osvajao Hrvatsku – i uspio tek iz treće

Od propuštene zagrebačke uspinjače, preko nacionalizacije, do povratka 1992. – povijest velike tehnološke kompanije u Hrvatskoj

Ovih dana navršava 140 godina otkako je Siemens u Hrvatskoj. Iz kompanije se pozivaju na prepisku sa svojim zastupnikom Hermanom Kellermannom.

Pismo iz centrale datirano 5. ožujka prvi je pisani trag Siemensovog interesa za Zagreb. Kellermann 11 dana kasnije obavještava gospodu Siemensa i Halskea o mogućnostima za potencijalne poslove. Među njima je bila i gradnja zagrebačke uspinjače.

Kellermannova dijagnoza

- Industrija je ovdje jako slabo razvijena, osim mlinova postoji još samo drvna industrija, koja je osobito na selu tek djelomično opskrbljena električnom rasvjetom – piše Kellermann.

Ujedno zapaža da 'ugarski proizvodi ovdje ne nailaze na simpatiju'. Spominje planove za gradnju električne centrale, ali smatra da ne bi bila rentabilna za planiranih oko 200 rasvjetnih tijela.

Međutim, predlaže da se taj projekt spoji s povezivanjem Donjeg i Gornjeg grada uspinjačom, koja bi svojim prometom pokrila gubitke na rasvjeti. U nastavku Kellermann detaljno opisuje projekt.

Uspinjača je puštena u pogon 1890., ali na parni pogon. Iako ju je izgradio osječki građevinski poduzetnik D. W. Klein, Siemens Kellermannovo pismo iz 1886. navodi kao početak djelovanja na ovome tržištu.

Bitka 'velike četvorke' za Hrvatsku

Već na Jubilarnoj izložbi Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva održanoj u Zagrebu 1891. Siemens je prvi put omogućilo uvid u primijenjenu električnu rasvjetu u znatno većem opsegu od onoga što se do tada moglo vidjeti na nekom otvorenom prostoru u Hrvatskoj.

Početak distribucije električne energije u Hrvatskoj vezan je, između ostalih, uz Siemensov istosmjerni generator postavljen u Čakovcu 1893. godine. Do početka Prvog svjetskog rata poduzeće sudjeluje i u izgradnji Zagrebačke munjare 1907. godine.

U to vrijeme za prevlast na ovom tržištu bori se 'velika četvorka' elektrifikacije. Uz Siemens tu su General Electric, Westinghouse i AEG. Međutim, Siemens je jedini od njih osnovao vlastitu tvrtku i to kupnjom zagrebačke Elektre.

Koja je 'nulta godina' u Hrvatskoj?

To su društvo za elektrotehničku i strojarsku industriju 1919. osnovala dvojica inženjera iz Zagreba Felix Rottenbücher i Bela Oppenheim i u siječnju 1921. preoblikovali su ga u d.d. U srpnju te godine Elektru je preuzeo Siemens i preimenovao je u Jugoslavensko Siemens d.d. Tako bi i 1919. ili 1921. mogle biti 'nulte' u Hrvatskoj.

Prve dvije godine poduzeće je bilo koncentrirano na prodaju artikala Siemensova koncerna. Dvije godine kasnije, 1923., izgrađena je tvornica koja će s vremenom postati najveći proizvođač elektrotehničkih proizvoda prve Jugoslavije.

Nacionalizirani Siemens postao Končar

Od 1941. posluje kao Hrvatsko Siemens d.d. Nakon 1945. tvrtka je nacionalizirana i dobiva ime Pogon Rade Končar prema nekadašnjem radniku tvornice, prvoborcu i narodnom heroju Radi Končaru.

Jedno vrijeme posluje u sklopu novoosnovane Elektroindustrije Hrvatske (ELIH), koji je ubrzo rasformiran zbog neefikasnosti i imovina je raspodijeljena na sljedeća poduzeća: Rade Končar, Elka, Croatia, Munja i Elektrotehna.

Na ovo tržište Siemens se vraća u 1950-im godinama zastupstvom u Beogradu, uz posebno jaku zagrebačku ekspozituru medicinske opreme, koja je tada činila 80 posto proizvoda.

Konačni povratak 1992.

Prvi Siemensov pokušaj osvajanja Hrvatske iz 1886. bio je neuspješan. U drugom navratu uspješna tvornica koja je poslovala od 1921. nakon 1945. je nacionalizirana (današnji Končar), a uspio je tek iz trećeg pokušaja kada je usred Domovinskog rata 1992. osnovao d.o.o.

Dvije godine kasnije s Končarom osniva poduzeće Energetski transformatori, a zatim preuzima i ATM. Od 1. siječnja 1997. posluje kao Siemens d.d. Uz matičnu kompaniju, u Hrvatskoj danas posluju i Siemens Energy i Siemens Healthcare.