Zagrebačka burza preokrenula trend: oporavak nakon tri tjedna pada

Na Zagrebačkoj burzi Crobex indeksi prekidaju trotjedni pad, snažan rast dionica Croatia osiguranja potaknut prijedlogom više dividende

Nakon tri tjedna pada, na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi prošloga tjedna porasli više od 1,5 posto, prateći tako oporavak globalnih burzi nakon uspostave primirja na Bliskom istoku.

Crobex indeks porastao je prošloga tjedna za 1,68 posto, na 3.907 bodova, a Crobex10 za 1,85 posto, na 2.495 bodova. Tako su indeksi prekinuli trotjedni negativni niz.

Pritom su ojačali i svi sektorski indeksi, a najviše Crobexindustrija, za 3,29 posto.

Promet 8,6 milijuna eura, Končar najlikvidniji

Redovni promet dionicama iznosio je 8,6 milijuna eura, oko 1,2 milijuna eura više nego u tjednu ranije.

Najlikvidnija je bila dionica Končara, kojom je ostvareno 2,29 milijuna eura prometa, uz rast cijene za 3,07 posto, na 773 eura.

Slijedila je dionica HT-a s prometom od 948 tisuća eura, a cijena joj je stagnirala na 38,7 eura.

Dalekovod, AD Plastik i najveći dobitnici tjedna

Znatan promet imala je dionica Dalekovoda, 654 tisuće eura, pri čemu je poskupila 2,15 posto, na 9,52 eura.

U fokusu investitora bila je i dionica AD Plastika, koja je, uz promet od 648 tisuća eura, poskupila 2,12 posto, na 24,1 euro.

Najveći rast cijena među likvidnijima zabilježile su dionice Mon Perina, za 13,5 posto, na 7,15 eura, i povlaštene dionice Croatia osiguranja, za 11,36 posto, na 2.940 eura.

Croatia osiguranje diže dividendu, banke među gubitnicama

Uprava i Nadzorni odbor Croatia osiguranja predložili su u utorak da se dioničarima isplati dividenda od 114,14 eura po dionici ili ukupno 49 milijuna eura. Predložena dividenda je za 7,62 eura veća nego ona isplaćena za 2024. godinu.

Najveće gubitnice među likvidnijima bile su dionice Slatinske banke, s padom cijene za 11,4 posto, na 17,10 eura, i Podravske banke, za 6,5 posto, na 72 eura.

Šira slika tržišta

Na ZSE se prošloga tjedna ukupno trgovalo s 56 dionica, pri čemu je cijena njih 36 porasla, 13 pala, a sedam stagnirala.