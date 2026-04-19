Sektorski prvaci: Izvoz kao spas u nesigurnim vremenima

Unatoč krizama Končar, Studenac i Pekar Tomo traže spas u tehnologiji, investiraju, izvoze, osvajaju nova tržišta, dižu imunost i otpornost

Preživjele su već mnoge krize, stekle otpornost, naučile brže donositi poslovne odluke i fleksibilne strategije. Unatoč tomu što posluju u otežanim uvjetima najuspješnije hrvatske tvrtke ostvaruju dobit, šire poslovanje, osvajaju nova tržišta, povećavaju izvoz i upotrebljavaju najnovije tehnologije u poslovnim procesima kako bi ostale konkurentne. Pažljivo, poput Končara, prate rizike povezane s poremećajima na ključnim pomorskim i trgovinskim rutama, potencijalnim poskupljenjima energenata i logistike te povećanom volatilnošću cijena.

– Današnje poslovno okružje zahtijeva upravljanje koje istodobno osigurava stabilnost u krizama i omogućuje daljnji razvoj poslovnih sustava. U slučaju Končara to znači jasno razumijevanje globalnih trendova, pravodobno prepoznavanje rizika i potreba tržišta te dugoročno planiranje kapaciteta, investicija i razvoja novih tehnologija – napominju u Končaru.

Rastući sigurnosni i kibernetički rizici

Tijekom proteklih šest godina Končar je proveo najveću transformaciju u povijesti Grupe – modernizirao je i proširio proizvodne kapacitete, osnažio R&D i digitalne kompetencije, proveo strateške akvizicije i postavio temelje za održiv rast. Time je stvorio otporniji, agilniji i tehnološki napredniji sustav, sposoban rasti i u razdobljima globalnih nestabilnosti.

– Upravljanje opskrbnim lancima i međunarodna prisutnost neki su od ključnih elemenata otpornosti. Diverzifikacija dobavljača, strateška partnerstva, dugoročni ugovori, optimizacija zaliha i širenje poslovanja na nova tržišta smanjuju izloženost rizicima i jačaju sigurnost isporuka. Istodobno, partnerstva poput zajedničkih društava sa Siemens Energyjem ili lokalizacija proizvodnje u SAD-u u suradnji sa Sanminom omogućuju brži pristup tržištima, snažniju tehnološku razmjenu i stabilniji rast. U području tehnologije i inovacija u vremenu ubrzane digitalne transformacije dodatno jačamo ICT segment te razvijmo napredna rješenja za nadzor i zaštitu kritične infrastrukture, mikromreže, podatkovne centre i pametne gradove. Takva rješenja danas donose jasnu diferencijaciju, osobito s obzirom na rastuće sigurnosne i kibernetičke rizike – ističu u Končaru.