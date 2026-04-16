Tvrtke i tržišta

Končar ugovorio dosad najvrijedniji posao na području transformatora

16. travnja 2026.
Obilazak tvorničkih hala KONČAR – Električnih vozila. Gordan Kolak

foto Ratko Mavar
Lider/Hina
Novi ugovor vrijedan 24 milijuna eura potvrđuje jačanje Končara na švedskom tržištu i iskorak u projektima visoke naponske razine

Končar je sa švedskim operatorom prijenosnog sustava Svenska Kraftnät potpisao ugovor za izgradnju nove transformatorske stanice CT186 Munga, vrijedan 257,8 milijuna švedskih kruna (bez PDV‑a), odnosno približno 24 milijuna eura, izvijestili su u četvrtak iz te injženjerkse kompanije. 

 Projekt TS Munga predstavlja prvu greenfield transformatorsku stanicu naponske razine 400 kV ugovorenu u Švedskoj te je, prema ugovorenoj vrijednosti, najveći pojedinačni ugovor Končara na području izgradnje transformatorskih stanica, ističu u svom priopćenju. Ugovorom je dogovorena izgradnja transformatorske stanice po načelu "ključ u ruke", dodaju.

 Kako navode iz te kompanije, na švedskom tržištu prisutni su niz godina kroz isporuku transformatora (mjernih, distributivnih i energetskih) te kroz projekte izgradnje i revitalizacije transformatorskih stanica.

Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right