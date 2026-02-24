Končar D&ST postao većinski vlasnik Novog Feromonta, prihodi porasli

U 2025. godini dobit nakon oporezivanja rasla je 21,1 posto, na 142,6 milijuna eura, a ugovoreni poslovi dosegnuli gotovo milijardu eura

Končar - Distributivni i specijalni transformatori 5. studenog 2025. godine stekao je dodatnih 35,79 posto vlasničkog udjela u poduzeću Novi Feromont te time postao vlasnik 54,72 posto udjela u temeljnom kapitalu društva. Novi Feromont jedan je od proizvođača kotlova za energetske i specijalne transformatore u regiji, sa sjedištem u Donjem Kraljevcu, te je dugogodišnji dobavljač Končara.

Kako se navodi u objavi na Zagrebačkoj burzi (ZSE), tijekom prosinca 2025. godine stečeni su dodatni vlasnički udjeli čime Končar – D&ST postaje vlasnik 81,20 posto udjela u temeljnom kapitalu društva. No, napominje se kako je kontrola nad Novim Feromontom stečena krajem godine stoga nisu iskazani učinci njegova poslovanja na sveobuhvatnu dobit te novčane tokove Grupe u 2025. godini.

U 2025. rasli prihodi, dobit, EBITDA i marža

Konsolidirani poslovni prihodi u 2025. godini iznosili su 519 milijuna eura (u 2024. godini bili su 475,5 milijuna eura), što je rast od 9,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U 2025. godini ostvarena je konsolidirana dobit prije oporezivanja od 173,7 milijuna eura što je rast od 20,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosila 143,9 milijuna eura.

Konsolidirana dobit nakon oporezivanja iznosi 142,6 milijuna eura i veća je za 21,1 posto od dobiti nakon oporezivanja iz 2024. godine kada je iznosila 117,7 milijuna eura.

Ulaganja u projekte dekarbonizacije, obnovljive izvore energije (s naglaskom na energiju vjetra i sunca) te električnu mobilnost, osobito u zemljama Europske unije, rezultirala su stabilnom potražnjom za elektroenergetskom opremom, uključujući transformatore.

Grupa Končar - D&ST je, zahvaljujući svojoj snažnoj tržišnoj poziciji, tehnološkoj izvrsnosti i prisutnosti na zahtjevnim međunarodnim tržištima, uspješno kapitalizirala nove prodajne prilike, što je dovelo do rasta prihoda i dobiti u 2025. godini. Konsolidirani pokazatelj EBITDA za 2025. godinu iznosi 175,2 milijuna eura što je rast od 19,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 146,7 milijuna eura. Konsolidirana normalizirana EBITDA marža je iznosila 33,7 posto (u 2024. godini bila je 30,8 posto).

Gotovo milijardu eura ugovorenih poslova

Na dan 31. prosinca 2025. stanje ugovorenih poslova (backlog) iznosi 987,5 milijuna eura što je rast od 20,1 posto u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosilo 822,4 milijuna eura.

Na isti dan ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Grupe. Pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti su se poboljšali na 31.12.2025. prema stanju u odnosu na isti datum prethodne godine te je sveukupno likvidnost vrlo dobra.

Broj zaposlenih u Grupi Končar – D&ST 31. prosinca 2025. iznosio je 1625 zaposlenika (na 31. prosinca 2024. godini bilo je 1212 zaposlenika). Od ukupnog broja zaposlenika 871 zaposlenik je u Končar - D&ST, 341 zaposlenika je u društvu Ferokotao, 128 zaposlenika je u društvu PET, Poljska te 285 zaposlenika u društvu Novi Feromont.

Također, Uprava ocjenjuje da je opće stanje Grupe stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentske prednosti Grupe Končar - D&ST na tržištu.

Očekuje se nova tvornica u Zaprešiću

U 2025. godini u Končar – D&ST ukupno je investirano 23,1 milijun eura, što je znatno više u odnosu na 2024. godinu (14,6 milijuna eura). Veći dio tih sredstava odnosi se na projekt 'Održivi SETup', koji bi trebao biti dovršen u drugoj polovici 2026. godine te omogućiti dugoročnu stabilnost procesa te optimalnije tokove sirovina, materijala i gotovih proizvoda.

U 2026. godini u Končar - D&ST očekuje se intenziviranje aktivnosti na projektu nove tvornice u Zaprešiću, uključujući projektiranje, pripremu tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te ugovaranje ključne opreme s dugim rokovima isporuke. Ovaj projekt predstavlja najznačajnije proširenje kapaciteta u povijesti Končar - D&ST-a i dugoročno će osigurati stabilan rast i tehnološku superiornost.

Osim stjecanja dodatnih vlasničkih udjela u Novom Feromontu, u 2025. godini u ovisnom poljskom društvu Power Engineering Transformatory nastavljene su aktivnosti na modernizaciji proizvodnog parka i energetskoj obnovi postojećih zgrada. Nadalje, u sklopu projekta gradnje nove hale i ispitnog laboratorija s ciljem značajnog povećanja kapaciteta proizvodnje završen je tehnološki elaborat, idejni projekt te je pokrenuto dobivanje okolišne dozvole.

Tijekom 2025. godine ovisno društvo FEROKOTAO je provelo aktivnosti pripreme velikog investicijskog projekta čija je realizacija odobrena od strane nadležnih tijela ovog društva. Projekt obuhvaća izgradnju novih proizvodnih pogona te nabavu suvremene opreme i strojeva primarno u segmentima pripreme pozicija, MPT bravarsko-zavarivačkih procesa i procesa antikorozivne zaštite.

Planirana ulaganja usmjerena su na povećanje proizvodnih kapaciteta, unapređenje tehnološke razine proizvodnje te dodatno podizanje učinkovitosti i kvalitete proizvodnih procesa.

Pritisci konkurencije i geopolitičkih okolnosti

Razdoblje 2024. i 2025. godine obilježava stabilna potražnja za transformatorima, potaknuta strateškim ulaganjima Europske unije u energetsku tranziciju i razvoj infrastrukture za elektromobilnost. Istodobno, konkurentski pritisci drugih proizvođača transformatora, bilo kroz ulazak novih tržišnih sudionika, bilo kroz aktivnosti postojećih, predstavljaju značajan rizik za poslovanje Grupe.

Dodatni izazovi proizlaze iz aktualnih geopolitičkih i tržišnih okolnosti, koje utječu na dobavne lance ne samo kroz rast cijena materijala, već i kroz produljenje rokova isporuke. Zbog prekapacitiranosti dobavljača, rokovi za ključne materijale u pojedinim slučajevima dosežu i do dvije godine.

– Grupa kontinuirano prati tržišna kretanja i poduzima sve potrebne aktivnosti kako bi zadržalo svoju poziciju te umanjilo rizike povezane sa smanjenjem potražnje ili jačanjem konkurencije. Kroz ustaljene poslovne prakse – poput proaktivnog upravljanja odnosima s dobavljačima, diverzifikacije izvora nabave, optimizacije zaliha te istraživanja alternativnih kanala opskrbe – Grupa nastoji umanjiti moguće negativne posljedice na ispunjenje planiranih rokova proizvodnje i otpreme proizvoda – zaključuje se u izvješću.