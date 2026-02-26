Končar grupa: Rekordni prihodi i neto dobit u prošloj godini

Šesta je to uzastopna rekordna poslovna godina, čime je Končar potvrdio ulogu neizostavnog nositelja europske elektroenergetske industrije

Prema nerevidiranim financijskim izvještajima za 2025. godinu, konsolidirani prihodi od prodaje Grupe Končar dosegnuli su iznos od 1.319,6 milijuna eura, što je za 265,3 milijuna eura ili 25,2 posto više u odnosu na 2024. godinu, priopćili su iz te kompanije. Pritom se ponovno ističe izvoz s dominantnim udjelom od 68 posto u ukupnim prihodima.

Točnije, prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 893,7 milijuna eura, što je za 151,5 milijuna eura ili 20,4 posto više u odnosu na isto promatrano razdoblje 2024. godine. Nadalje, neto dobit iznosi 220,7 milijuna eura i veća je za 56,3 milijuna eura u odnosu na 2024. godinu, dok ključan temelj za daljnji rast i stabilnost poslovanja predstavlja stanje otvorenih obveza, backlog, od 2,7 milijardi eura.

Rast u Americi i Australiji

Nastavak višegodišnje uzlazne putanje, posebice kada je riječ o ugovorenosti i backlogu, osigurao je stabilnu vidljivost prihoda za naredne godine, popunjenost kapaciteta i rastuću profitabilnost Grupe. Uz ostvarenu neto dobit, to potvrđuje i izvještajna EBITDA s iznosom od 240,8 milijuna eura i zabilježenim rastom od 56,2 milijuna eura, dok EBITDA marža iznosi 18,3 posto.

Značajni iskoraci zabilježeni su na gotovo svim međunarodnim tržištima, no s najvećim rastom i dalje prednjači tržište Europske unije gdje je Končar ostvario 638,9 milijuna eura prihoda, što je za 87,2 milijuna eura više nego 2024. godine. Vrijedi istaknuti i podatak da je Končar u odnosu na 2024. godinu udvostručio prihode od prodaje na tržištu Amerike i Australije, koji na kraju 2025. iznose 40,4 milijuna eura.

Pojedinačno po zemljama i dalje raste izvoz na tržište Njemačke, gdje je u 2025. godini prodano roba i usluga u iznosu od 188,3 milijuna eura, što čini 21,1 posto ukupnog izvoza i predstavlja rast za 44,2 posto u odnosu na godinu ranije. Zatim slijedi Švedska s izvozom od 119,8 milijuna eura i Norveška s 64,4 milijuna eura, koja pritom bilježi rast za 73,9 posto.

Ključni pokazatelji poslovanja Končara u 2025.

- Poslovnu 2025. obilježili su nastavak rasta, globalne prisutnosti i strateških iskoraka koji su dodatno učvrstili našu poziciju u globalnom energetskom, transportnom i industrijskom ekosustavu. Ulaskom u 2026. ostajemo usmjereni na realizaciju ambicioznog investicijskog ciklusa, jačanje tehnoloških kapaciteta, razvoj novih proizvoda i daljnju internacionalizaciju poslovanja.

U naredne tri godine planiramo uložiti 550 milijuna eura u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, povećanje izvozne konkurentnosti te osiguravanje uvjeta za nastavak rasta i razvoja Grupe Končar. Vjerujemo da će znanje i predanost naših ljudi, zajedno s jasnim strateškim fokusom i portfeljem rješenja visoke dodane vrijednosti prilagođenog specifičnim potrebama kupaca, i dalje biti temelj održivog rasta i dugoročnog jačanja našeg globalnog utjecaja - istaknuo je Gordan Kolak, predsjednik Uprave KoNnčara

Razvoj i primjena dual‑use

Među najvažnijim strateškim iskoracima ističe se intenzivniji razvoj i primjena dual‑use tehnoloških rješenja, što je potvrđeno potpisom Okvirnog sporazuma s Ministarstvom obrane za razvoj i proizvodnju naprednih protudronskih sustava. Ovaj projekt pozicionira KONČAR kao regionalnog lidera u području naprednih digitalnih rješenja za kritičnu infrastrukturu. Značajne iskorake su istodobno postigli i ostali segmenti poslovanja, kako po pitanju financijskih ostvarenja, tako i po pitanju jačanja tržišnog položaja.

Među ključnim projektima u segmentu prijenosa i distribucije električne energije, koji čini tri četvrtine prihoda Grupe Končar, ističe se izgradnja 400 kV transformatorske stanice Promina, važnog infrastrukturnog čvorišta za integraciju obnovljivih izvora i opskrbu velikog dijela Dalmacije. Snažnu godinu bilježi i segment urbane mobilnosti i infrastrukture, zahvaljujući potpisu novih ugovora za isporuku baterijskih i elektrodizelskih vlakova kojima je nastavljena uspješna suradnja s HŽ Putničkim prijevozom.

Povijesnu prekretnicu pritom je označilo puštanje u promet prvog hrvatskog baterijskog elektromotornog vlaka, razvijenog i proizvedenog u Končaru, čime je Hrvatska postala prva europska zemlja s baterijskim vlakom u komercijalnom prometu, a Končar jedan od rijetkih proizvođača baterijskih vlakova u svijetu.

U 2025. godini donesena je jedna od strateški najvažnijih odluka – lokalizacija dijela proizvodnje u SAD-u. Potpisivanjem ugovora sa Sanmina Corporation, članicom Fortune 500, otvoren je put jačanju prisutnosti na američkom tržištu i razvoju transformatora srednjeg napona posebno prilagođenih lokalnim potrebama. Riječ je o partnerstvu koje značajno podiže globalni doseg Grupe Končar i omogućuje daljnju uspješnu internacionalizaciju poslovanja.

Naposljetku, važne razvojne i tržišne iskorake Grupe Končar je kroz 2025. pomno pratila i investicijska javnost, a visok kredibilitet i ugled tvrtke najbolje potvrđuje tržišna kapitalizacija koja je na kraju 2025. premašila 1,8 milijardi eura. Tijekom godine zabilježeni su povijesni maksimumi cijene dionice, što ukazuje na snažno povjerenje investitora u strateški smjer i dugoročni poslovni model. Dodatnu potvrdu kvalitete i stabilnosti poslovanja predstavlja činjenica da je Končar drugu godinu zaredom nagrađen 'Zlatnom dionicom' Zagrebačke burze, priznanjem koje se dodjeljuje najuspješnijim i najlikvidnijim izdanjima na domaćem tržištu kapitala, stoji u priopćenju.