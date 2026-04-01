Kraj AI anarhije: Tko je isključio struju digitalnoj revoluciji?

Od mirovine OpenAI-jeve Sore do 'lobotomiziranog' Geminija, zašto su tech divovi podigli zidove i pretvorili javno igralište u ekskluzivni alat za novu digitalnu kastu

Dok su 2024. i 2025. bile godine tehnološke euforije u kojoj se činilo da će generativna umjetna inteligencija besplatno redefinirati kreativnu industriju, proljeće 2026. donosi triježnjenje. Silicijska dolina više ne nudi 'besplatan ručak', svima koji žele iz vlastite stolice generirati video sadržaj, pa umjesto da smo svi postali video urednici i stvaratelji, svjedočimo masovnoj kapitulaciji modela koji su obećavali revoluciju, a isporučili samo astronomske račune za struju i pravne mine.

Od tihe smrti OpenAI-jeve Sore do drakonskih restriklcija na Muskovu Groku, tržište AI generatora ulazi u fazu prisilne konsolidacije gdje opstaju samo oni koji mogu opravdati svaki spaljeni dolar i svaki generirani piksel. Tko bi rekao da ćemo nakon samo godinu, dvije svjedočiti valu gašenja, povlačenja i 'zaključavanja' modela. Era u kojoj je procesorska snaga bila praktički besplatna, a autorska prava tek teoretska smetnja, službeno je završena.

Sora u mirovini

Najveći simbolički pad doživjela je upravo Sora. OpenAI je i službeno umirovio aplikaciju koja je trebala biti 'ubojica Hollywooda'. Iako je pompozno najavljena 2024., Sora nikada nije doživjela širu komercijalnu upotrebu, a u ožujku 2026. njezini su tvorci priznali kapitulaciju pred ekonomijom troškova. Umjesto Sore, OpenAI se okreće novoj, strogo kontroliranoj arhitekturi, priznajući da je energetski trošak generiranja videa bio toliko astronomska stavka da bi svako puštanje alata u javnost značilo financijsko samoubojstvo. Sora nije ugašena jer nije radila, ugašena je jer je bila matematička nemoguća misija za bilancu tvrtke.

Slična sudbina zadesila je i Muskov xAI. Njegov generator Grok-2 Imagine, nekada reklamiran kao utočište apsolutne slobode izražavanja bez digitalnih filtera, danas je neprepoznatljiv. Lansiran je kao prkosni odgovor 'lobotomiziranoj' konkurenciji, obećavao je korisnicima slobodu bez cenzure. No, ta je sloboda u praksi brzo prerasla u regulatorni i PR kaos. Grok je, naime, dopustio ono što su drugi generatori odavno proglasili tabuom: besprizornu manipulaciju stvarnošću i tuđim vlasništvom. Društvenu mrežu X preplavile su fotorealistične, ali duboko kompromitirajuće slike koje su se kretale od bizarnog do opasnog. Korisnici su generirali kultne Disneyjeve likove s automatskim oružjem, svjetske lidere u ponižavajućim zatvorskim uniformama te visokoprofilne 'deepfake' prikaze slavnih osoba bez njihova pristanka.

Ono što je Musk nazivao borbom protiv cenzure, pravni timovi velikih korporacija i regulatorna tijela EU-a nazvali su izravnim kršenjem autorskih prava i ugrožavanjem javne sigurnosti. Pod prijetnjom drakonskih kazni prema Digital Services Act-u (DSA) i pred novim egzodusom preostalih oglašivača koji nisu željeli da se njihovi brendovi pojavljuju uz AI-generirani govor mržnje ili nasilje, xAI je kapitulirao.

Danas je Grok-2 'okovan' istim onim filterima kojima se nekada izrugivao. Svaki pokušaj generiranja javne osobe ili zaštićenog brenda sada nailazi na sterilnu odbijenicu, a u svaki generirani piksel ugrađen je nevidljivi digitalni potpis.

Sam pao sam se ubio

Dok su se OpenAI i xAI borili s troškovima i tužbama, Googleov Gemini postao je žrtvom vlastite korporativne ideologije i pokušaja 'programiranja društvene pravednosti'. Slučaj iz prošle godine, u kojem je Googleov AI zbog nespretnih algoritamskih korekcija generirao etnički raznolike nacističke vojnike i crne 'očeve utemeljitelje' SAD-a, ostao je zapisan kao jedan od najvećih PR debakla u povijesti Silicijske doline. No, ono što je uslijedilo u 2026. godini nije bio povratak slobodi kreativnosti, već uvođenje najstrožeg režima cenzure na tržištu.

Google je privremeno potpuno ugasio generiranje ljudi, a funkciju je vratio tek s novom serijom modela pod nazivom Nano Banana Pro. Ipak, za profesionalne korisnike u kreativnim industrijama i marketinškim agencijama, ovaj je alat postao simbol 'digitalne lobotomije'. Gemini je danas toliko oprezan da odbija gotovo svaki prompt koji sadrži i najmanju natruhu kontroverze, političke konotacije ili prepoznatljivosti javnih osoba. Umjesto moćnog generatora slika, profesionalci su dobili visokotehnološki alat za izradu 'stock' fotografija koji više vremena provodi objašnjavajući zašto nešto ne smije generirati, nego što zapravo stvara. Također, implementacijom sustava SynthID, koji u svaki piksel utiskuje nevidljivi, ali neizbrisivi digitalni žig, Google se pozicionirao kao predvodnik u usklađivanju s regulatornim zahtjevima EU-a. No, cijena te 'sigurnosti' je postala sterilnost.

Pravila, pravila

Ono što smo proživjeli u zadnje dvije godine bila je tek skupa marketinška kampanja maskirana u tehnološku utopiju. Venture capital fondovi su zatvorili slavine čime je završilo doba spaljivanja milijardi dolara kako bi se nahranila znatiželja masa i kako bi se generirali 'bezvezni' video materijali.

Umjetna inteligencija se ovim gašenjem ne povlači, ona se seli u trezore i transformira se iz javnog igrališta u blindirani korporativni bunker, stvarajući novu digitalnu kastu, onu koja si može priuštiti istinu i naprednu kreaciju, dok ostatku ostaju mrvice, generičke i cenzurirane. U pećima koje gutaju struju za GPU servere, s besplatnim su ulaznicama izgorjele i posljednje iluzije o digitalnoj ravnopravnosti. I dok Sam Altman vizionarski najavljuje budućnost u kojoj će se AI naplaćivati 'po metru', poput struje ili vode, stvarnost 2026. pokazuje da su te 'komunalije' trenutno dostupne samo onima koji mogu platiti industrijsku tarifu, dok su pipe za obične korisnike sve češće suhe.