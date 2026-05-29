Miler umjesto Klarića u Večernjem listu, Primacošped dobio Upravu

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Gordan Miler novi je direktor u VEČERNJEM LISTU umjesto Dražena Klarića. Ivani Šuto opozvana je prokura.

Miler dolazi u Večernji list sa čela EUROBETONA. Iskusni menadžer tijekom svoje karijere bio je na čelu nekoliko banaka: SPLITSKE, IMEX i MEĐIMURSKE. Izvršni je direktor i ŠKOLSKE KNJIGE, ali i STYRIA MEDIJSKIH SERVISA.

Umjesto Milera na čelo EUROBETONA došao je donedavni zamjenik predsjednika NO-a Blaženko Odak, a Miler je preuzeo funkciju predsjednika NO-a. Donedavni predsjednik NO-a Đivo Lučić novi je zamjenik predsjednika.