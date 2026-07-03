Otvorene prijave za Best Employer Brand Awards Adria 2026

Program koji okuplja poslodavce iz devet zemalja regije donosi nove kategorije posvećene AI-ju, vještinama budućnosti i menadžerskoj kulturi

Otvorene su prijave za osmu po redu dodjelu nagrada Best Employer Brand Awards Adria, najveći regionalni program za prepoznavanje najboljih employer branding projekata i praksi. Program organizira CareerCentar, a ove godine očekuju se prijave tvrtki iz čak devet zemalja: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Rumunjske.

Best Employer Brand Awards Adria tijekom godina profilirao se kao jedno od najrelevantnijih natjecanja u području employer brandinga u regiji. Cilj programa je prepoznati, vrednovati i promovirati tvrtke koje kroz svoje projekte, kulturu i način rada stvaraju kvalitetnija radna iskustva te doprinose razvoju ljudi i tržišta rada u cjelini.

Tema 2026: 'Recognizing Excellence. Inspiring Futures.'

Svaki employer brand priča priču o budućnosti organizacije. Za kandidate, to je budućnost koju zamišljaju kada odlučuju gdje će raditi. Za zaposlenike, to je budućnost koju vide kada se pitaju mogu li rasti, razvijati se i ostvariti svoj puni potencijal. Za tvrtke, to je budućnost koju grade kroz kulturu, liderstvo, razvoj vještina, inovacije i povjerenje.

Tri nove kategorije

Ovogodišnje izdanje programa donosi i tri nove kategorije koje odražavaju najvažnije trendove i izazove suvremenog svijeta rada:

Best AI-Enhanced Employer Brand Experience - za projekte koji koriste umjetnu inteligenciju za unapređenje iskustva kandidata i zaposlenika.

- za projekte koji koriste umjetnu inteligenciju za unapređenje iskustva kandidata i zaposlenika. Best Future Readiness Program - za programe koji pripremaju organizaciju i njezine ljude za buduće strateške promjene, nove vještine, nove uloge, nove tehnologije, nove poslovne modele ili značajnu transformaciju radne snage.

- za programe koji pripremaju organizaciju i njezine ljude za buduće strateške promjene, nove vještine, nove uloge, nove tehnologije, nove poslovne modele ili značajnu transformaciju radne snage. Best Managerial Culture - inicijative koje poboljšavaju svakodnevno radno iskustvo kroz razvoj kvalitetnijih menadžerskih ponašanja, feedbacka, coachinga, psihološke sigurnosti, liderskih sposobnosti i timske kulture usmjerene na ljude.

Ove kategorije ističu organizacije koje ne grade samo privlačne employer brandove, nego stvaraju bolja, prilagodljivija i humanija radna mjesta.

Među prošlogodišnjim pobjednicima posebno se istaknuo dm-drogerie markt, koji je proglašen najboljim poslodavcem Adria regije za 2025. godinu, potvrđujući kako kontinuirano ulaganje u zaposlenike donosi dugoročne rezultate.

Dodjela nagrada otvorena za javnost

Svečana dodjela nagrada održat će se u prosincu 2026. godine te će biti otvorena za stručnu i poslovnu javnost. Uz proglašenje pobjednika, neke od najnagrađivanijih organizacija predstavit će svoje employer branding projekte i prakse te podijeliti iskustva i primjere praksi koje su ih dovele do uspjeha.

Prijave su otvorene

Best Employer Brand Awards Adria 2026. poziva organizacije iz cijele regije da podijele projekte, inicijative i priče koje oblikuju bolju budućnost za zaposlenike, radna mjesta, organizacije i zajednicu u cjelini.

Prijave su otvorene do 19. listopada 2026. godine, dok su Early Bird prijave uz 15 % popusta dostupne do 31. srpnja 2026.

Više informacija o programu i prijavama dostupno je na:

www.bestemployerbrandawards.com

www.bestemployerbrandawards.com/employer-brand-awards-adria