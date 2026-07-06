CVC pronašao kupca za D-Marin, spominje se 1,5 milijardi eura

Investicijska kompanija nakon šest godina izlazi iz vlasništva lanca nautičkih marina prodajom francuskom fondu rizičnog kapitala InfraVia

Nakon višemjesečnih špekulacija, poznat je novi vlasnik lanca nautičkih marina D-Marin razasutih po Mediteranu, od kojih su četiri i u Hrvatskoj. Kako navodi Financial Times, dosadašnji vlasnik, investicijski fond CVC, dogovorio je prodaju grupacije luksuznih marina D-Marin.

Kupac je francuski private equity fond InfraVia, objavile su tvrtke u ponedjeljak. Financijski uvjeti transakcije nisu objavljeni. Podsjetimo, D-Marin sa sjedištem u Ateni upravlja sa 28 marina u Europi i na Bliskom istoku. Procijenjena vrijednost kupoprodaje kreće se od jedne do 1,5 milijardi eura, prema izvorima upoznatim s detaljima.

D-Marin ima 22 marine na Mediteranu i šest drugih na tržištima koja uključuju i Ujedinjene Arapske Emirate. Ukupno raspolaže s 14.300 vezova. D-Marin u Hrvatskoj upravlja s četiri marine: D-Marin Dalmacija (Sukošan), najveća marina na Jadranu s oko 1.200 morskih vezova, D-Marin Mandalina (Šibenik), orijentirana na veće jahte i superyacht segment, D-Marin Borik u Zadru te D-Marin Tribunj. Ukupan kapacitet hrvatskog portfelja prelazi 2000 vezova.

CVC je preuzeo ovu kompaniju 2020. od turskog konglomerata Doğuş Group. Pod vlasništvom ovog fonda, D-Marin se proširio na nova geografska područja i utrostručio prihode, dosegnuvši više od 50 tisuća klijenata godišnje. Posao s InfraVijom donijet će značajan povrat ulaganja za CVC, koji je kupio to poslovanje za otprilike 200 milijuna eura. Inače, o mogućoj prodaji špekulira se još od veljače. Naime, tada je CVC Capital Partners, prema pisanju Bloomberga, angažirao investicijsku banku Goldman Sachs kao savjetnika za prodaju.

Prodaja D-Marina najnovija je transakcija u sektoru marina, u kojem su investicijske grupacije, uključujući Blackstone i Stonepeak, privučene rastućom potražnjom i prilikama za konsolidaciju na fragmentiranom tržištu. Mediteran je globalno središte za nautiku i obuhvaća 70 posto svih jahtaških aktivnosti. Operateri mediteranskih marina imaju popunjene liste čekanja za vezove od godinu dana ili duže, prema podacima konzultantske tvrtke McKinsey.

Glavni izvršni direktor D-Marina, Oliver Dörschuck, izjavio je da je tvrtka imala koristi od porasta broja vlasnika brodova, iako je broj marina ograničen. – Vidimo stalan priljev novih brodova u Sredozemno more, a propisi za gradnju marina vrlo su strogi. Imate strukturalnu neravnotežu između ponude i potražnje – rekao je Dörschuck za FT.

McKinsey, koji procjenjuje da će tržište marina, trenutno vrijedno 15 milijardi dolara, rasti po stopi od osam posto godišnje do kraja desetljeća, naveo je u prošlogodišnjem izvješću da u svijetu postoji 210 tisuća jahti, a dostupno je samo 160 tisuća vezova.