Nove dionice Bosqara od srijede na burzi, hoće li ostati na 30 eura?

Zagrebačka burza objavila je rješenje kojim je odredila da trgovanje sa 5,9 milijuna dionica počinje 8. srpnja

Trgovanje novim dionicama Bosqara počinje u srijedu. Na stranicama Zagrebačke burze u ponedjeljak je objavljeno rješenje kojim se odobrava uvrštenje 5,9 milijuna dionica te kompanije. Podsjetimo, riječ je o dionicama izdanima u sklopu lipanjske sekundarne javne ponude (SPO) kojom je Bosqar prikupio rekordnih 150 milijuna eura.

Prvi dan trgovanja dionicama je 8. srpnja, stoji u rješenju Burze. Cijena novih dionica u SPO-u postavljena je na 25,50 eura, u donjem rasponu određenom uoči sekundarne ponude dionica. Ostaje za vidjeti hoće li u srijedu cijena ostati na sadašnjih 30 eura ili će ipak približiti cijeni iz dokapitalizacije.

U svakom slučaju, Bosqarova dionica postat će mnogo likvidnija s obzirom na to da je u SPO-u sudjelovalo 5453 mala ulagača. U ponudi su mogli sudjelovati postojeći dioničari, domaći mali ulagači, kvalificirani ulagači te zaposlenici. Kako su ranije objavili iz kompanije, kapital prikupljen kroz sekundarnu javnu ponudu novih dionica koristit će se prvenstveno za financiranje budućih ulaganja i akvizicija kada se za to ukažu povoljne prilike, uključujući i potencijalnu akviziciju PIK Vrbovca, kao i za daljnje širenje poslovanja i jačanje tržišne pozicije grupe.