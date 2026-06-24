Novi poredak na poslovnom Olimpu: evo tko su hrvatski milijarderi

Klub milijardera narastao je na 12 članova, a te su tvrtke zajedno ostvarile gotovo petinu prihoda svih 1000 najvećih kompanija u Hrvatskoj.

Za razliku od 2024. godine, kada je devet kompanija ostvarilo prihod veći od milijardu eura, lani se ovom laskavom titulom okrunilo njih dvanaest. Ovih ‘dvanaest veličanstvenih’ zajedno je uprihodilo impresivnih 19,8 milijardi eura, što čini gotovo petinu ukupnih prometa cijele ljestvice 1000 najvećih, koju Lider tradicionalno svake godine donosi u posebnoj publikaciji.

Najveće iznenađenje u ovom elitnom klubu je D. Trading, tvrtka u vlasništvu ukrajinskog energetskog diva DTEK-a, koja je skočila s 29. na deseto mjesto ljestvice, više nego udvostručivši prihode koji su dotaknuli 1,09 milijardi eura. Iako je osnovana prije samo pet godina, već se probila u društvo milijardera, i to sa samo 55 zaposlenih.

Energetski zamašnjak i nedodirljiva Ina

Trgovina energentima lani je bila glavni motor promjena na samom vrhu, što najbolje demonstriraju rezultati PPD-a, koji je po prihodima preskočio HEP i zasjeo na visoko drugo mjesto, odmah iza Ine.

Iako su Ini prihodi blago pali (za oko jedan posto), pozicija najveće hrvatske kompanije i dalje je nedodirljiva: s 3,77 milijardi eura prihoda bježi drugoplasiranom PPD-u za golemih 1,4 milijarde eura.

Nasuprot PPD-u, nacionalna elektroenergetska kompanija, HEP, proživjela je izazovnu godinu uz pad prihoda od 15,5 posto, dok je sestrinska tvrtka HEP Proizvodnja pretrpjela još bolniji udarac. Skliznula je ispod granice od milijardu eura prometa i potonula na 17. mjesto ukupnog poretka.

12. najvećih tvrtki po prihodu

Trgovačka bitka: Lidl opasno puše za vrat Konzumu

U trgovačkom sektoru koplja i dalje ukrštaju stari rivali. Prihodi najvećeg domaćeg lanca, Konzuma plus, pali su za 4,7 posto, no kompanija s pola milijarde eura prednosti i dalje drži odstupnicu pred glavnim konkurentom - Lidlom.

Ipak, ta se povijesna prednost iz godine u godinu topi jer prije samo dvije godine razlika između dva trgovačka diva iznosila gotovo 700 milijuna eura.

Spomenuti minusi ujedno su i jedini padovi prihoda unutar kruga dvanaest najvećih. Uz PPD i D. Trading, značajan uzlet ostvarila je Pliva Hrvatska, čiji su prihodi porasli za 25,8 posto, osiguravši joj skok s 12. na osmo mjesto ljestvice.

Međutim, poredak moći stubokom se mijenja ako umjesto prihoda pogledamo ostvarenu dobit. Neprikosnoveni i apsolutni pobjednik u ovoj kategoriji je Zagrebačka banka. Iako je po ostvarenom prihodu tek deveta među dvanaest najvećih, Zaba je godinu završila s fantastičnih 610,5 milijuna eura bruto dobiti, što je 40 posto dobiti svih 12 tvrtki zajedno.

Miješaju se karte na Olimpu

Visoku profitabilnost zadržali su i Hrvatski Telekom, Pliva te Ina, dok je jedini gubitaš u društvu milijardera lani bio SPAR Hrvatska.

Ovogodišnjih ‘dvanaest veličanstvenih’ najbolji je dokaz da se karte na hrvatskom poslovnom Olimpu opasno miješaju, a milijarde na računu više nisu rezervirane samo za tradicionalne domaće utvrde.

Tko još opasno prijeti vrhu, koje su tvrtke ostvarile najbrže skokove te kako izgleda detaljna krvna slika gospodarstva, donosi nova, ekskluzivna publikacija 1000 najvećih, koja će biti objavljena danas u digitalnom izdanju, a u četvrtak 25. lipnja uz tiskano izdanje Lidera.