LEPAS službeno stigao u Hrvatsku i Sloveniju

Auto Benussi predstavio novi premium automobilski brend i model LEPAS L8

U zagrebačkom hotelu Esplanade svečano je predstavljen LEPAS, novi automobilski brend iz Chery grupacije, čime je Auto Benussi kao ekskluzivni uvoznik i zastupnik službeno obilježio ulazak na tržišta Hrvatske i Slovenije. Predstavljanje LEPAS brenda okupilo je predstavnike medija, poslovne partnere, uzvanike te predstavnike međunarodnog tima brenda LEPAS i Chery grupacije, koji su zajedno s tvrtkom Auto Benussi proslavili početak novog poglavlja na regionalnom automobilskom tržištu.

Auto Benussi ekskluzivni je uvoznik i zastupnik brenda LEPAS za Hrvatsku i Sloveniju koji će kupcima u ove dvije zemlje ponuditi vozila modernog dizajna, napredne tehnologije, prostranosti i vrhunske udobnosti.

Okupljenima se na početku obratio Daniel Benussi, vlasnik i predsjednik Uprave tvrtke Auto Benussi, istaknuvši zadovoljstvo što je upravo Auto Benussi partner brenda koji donosi novu dimenziju suvremene mobilnosti na regionalno tržište.

- Auto Benussi, koji više od 20 godina gradi povjerenje kupaca kroz kvalitetne brendove i vrhunsku uslugu, biti će ekskluzivni uvoznik za Sloveniju i Hrvatsku te će preko vlastite i dodatne distribucijske mreže približiti svim potencijalnim korisnicima u Sloveniji i Hrvatskoj. Danas predstavljamo jedan kompletno novi brend ispred Chery grupacije. Trenutno predstavljamo iza nas model L8 s plug-in verzijom, a uskoro do kraja godine nam dolaze i L6 i L4 kao manji braća-blizanci unutar LEPAS obitelji. Kao što mu govori slogan Drive Your Elegance, LEPAS je vrlo elegantan, skladan i dizajniran za europskog kupca. Pa tako, ne samo u dizajnu, kvaliteti i motorizaciji, nego i materijalima i voznosti nudi ono što europski kupac zahtjeva - izjavio je Daniel Benussi, vlasnik i predsjednik Uprave tvrtke Auto Benussi.

Sam brend, njegovu globalnu viziju i filozofiju koja stoji iza LEPASA uzvanicima je predstavila Monica Li, LEPAS Brand Manager za Hrvatsku i Sloveniju. LEPAS nudi spoj elegancije, inovacija i načina života usmjerenog prema korisniku. Poseban naglasak LEPAS stavlja na dizajnerski koncept Leopard Aesthetics, koji objedinjuje dinamične linije, profinjenu estetiku i moderne tehnologije.

- Mi ne predstavljamo samo novi brend, mi želimo podijeliti i novu ideju mobilnosti i životnog stila. U LEPAS-u vjerujemo da je auto više od alata za prijevoz od jednog mjesta do drugog. On može biti udoban prostor, osobni izbor i dio života kojeg živimo - istaknula je Monica Li.

lepas - cherry

Vrhunac večeri bilo je svečano predstavljanje modela LEPAS L8, prvog modela kojim se brend predstavlja hrvatskom i slovenskom tržištu. Kao elegantan i prostran SUV nove generacije, LEPAS L8 spaja atraktivan dizajn, bogatu opremu, napredne sigurnosne sustave i moderna digitalna rješenja. U PHEV izvedbi.

U toploj ljetnoj večeri za prekrasno uređenu terasu zadužen je bio Ante Jurković, a svečanost su uveličali brojni uzvanici iz medija i društvenog života koji utjelovljuju leopard estetiku i eleganciju. Daniel Benussi i Ana Marija Topić na crvenom tepihu dočekali su Ivanu Mišković, Paulu Sikirić, Nevenu Rendeli Vejzović, Mladena Dudukovića, Tomislava Krajačića, Maju Cvjetković, Petru Maroja, Antoniju Stupar Jurkin, Ivanu Petković Čevru, Tinu Verhas, Marinu Matić Larie i mnoge druge.

LEPAS je globalni brend nastao 2025. godine unutar Chery grupacije, jednog od vodećih svjetskih proizvođača automobila. Od samog početka razvijan je s fokusom na međunarodna tržišta i vizijom stvaranja vozila koja povezuju dizajn, tehnologiju i kvalitetu života. Naziv brenda spaja riječi Leap i Passion, simbolizirajući hrabrost, napredak i strast prema inovacijama.

Nakon službenog predstavljanja uzvanici su imali priliku izbliza upoznati LEPAS L8, razgovarati s predstavnicima brenda i Auto Benussija te razmijeniti dojmove tijekom večernjeg druženja.

Samo dva mjeseca od europske premijere na Tjednu dizajna u Milanu, LEPAS je stigao i do nas. Dolaskom brenda LEPAS Hrvatska i Slovenija postaju dio međunarodne mreže tržišta na kojima ovaj novi automobilski brend započinje svoje europsko širenje. Auto Benussi će kroz snažnu distribucijsku mrežu kupcima osigurati prodajnu, servisnu te vrhunsku korisničku podršku, čime LEPAS postavlja čvrste temelje za dugoročan razvoj u regiji.

Slogan brenda Drive Your Elegance utjelovljuje i filozofiju koja spaja elegantan dizajn, suvremenu tehnologiju i užitak svakog putovanja.