Bez licence nema posla? Pravila ne vrijede jednako za sve profesije

Dok jedni moraju polagati stručne ispite i obnavljati licence, drugi mogu pružati iste vrste usluga bez takvih obveza

Tko se god okušao u pokretanju biznisa, neovisno o pravnome obliku (obrt, j.d.o.o., d.oo. ili d.d.) zna da su birokratska pravila breme koje se teškom mukom i s pregršt volje preskače. Ne samo zbog temeljnih uvjeta na kojima se uvijek žustro inzistira (recimo, gdje točno treba stajati naljepnica za izlaz u slučaju nužde, potreba za skladišnim prostorom i u slučaju online prodaje s tuđih skladišta, razmještaj prostorija prema imaginarnome rasporedu nekog birokrata) nego prije svega zbog zakonskih propisa i ograničenja. A kada govorimo o ovome potonjem onda se to prije svega tiče djelatnosti i profesija za koje su se morali raspisati posebni uvjeti.

Primjerice, dio se takvih poslova ne može obavljati bez posjedovanja točno određene stručne spreme i kvalifikacija, položenih stručnih ispita i/ili posebnih odobrenja nadležnih tijela. Ta su nadležna tijela de jure ministarstva, a de facto strukovne komore koje izdaju licence. Riječ je o reguliranim djelatnostima. I o povelikom dijelu tržišta.