Europska maloprodaja hrane 2026.: marže pod pritiskom, AI u usponu

Izvješće McKinsey & Company i EuroCommercea predviđa porast potrošnje skupljih proizvoda nakon razdoblja stagnacije

Nakon što je prošlu godinu obilježila stabilizacija u sektoru maloprodaje prehrambenih proizvoda u Europi, u tekućoj godini očekuje se relativno stabilno potrošačko okruženje te se predviđa potencijalno prvi porast potrošnje skupljih proizvoda nakon dužeg razdoblja stagnacije. Pokazala je to opsežna anketa McKinsey & Company i EuroCommercea, objavljena u izvješću “Stanje maloprodaje prehrambenih proizvoda u 2026. godini: Europa – marže pod pritiskom, modeli u promjeni”.

Izvješće je utemeljeno na anketi provedenoj početkom godine među više od 35 europskih glavnih izvršnih direktora te na anketi koja je obuhvatila više od 15.000 potrošača u 14 europskih država i donosi sveobuhvatan pregled ključnih trendova koji oblikuju sektor maloprodaje prehrambenih proizvoda u tekućoj godini i nadalje, priopćeno je iz McKinseya. Stabilizaciju sektora u 2025. godini pratio je nizak rast i kontinuiran pritisak na profitabilnost, te je u konačnici prodaja prehrambenih proizvoda u Europi porasla je za 3,4 posto, u odnosu na 2,4 posto u godini prije.

Promjenjive potrebe kupaca i polarizirani oporavak

- Ključni trendovi koji će obilježiti 2026. godinu su promjenjive potrebe kupaca, izazov rasta i produktivnosti te izgradnja diferencijacije. U smislu promjenjivih potreba kupaca, vidljiv je polarizirani oporavak potrošača, a to pokazuje pad od devet postotnih bodova u udjelu kupaca koji od 2023. godine aktivno traže načine za uštedu. Također, dva postotna boda brži rast segmenta usluživanja hrane u odnosu na trgovinu otvara prilike u segmentu praktičnih i gotovih obroka. Kada govorimo o izazovu rasta i produktivnosti, za 77 posto anketiranih direktora troškovi i marže su prioritet broj jedan, a očekivana stopa rasta volumena od 0,2 posto godišnje do 2030. godine potiče trgovce na traženje novih izvora prihoda – navedeno je u priopćenju.

Oporavak skupljih proizvoda i jačanje vlastitih robnih marki

Tekuća godina tako bi mogla donijeti porast potrošnje skupljih proizvoda nakon dužeg razdoblja stagnacije, ali uz određene razlike među državama i dohodovnim skupinama potrošača, te uz oprez jer se raspoloženje potrošača može mijenjati pod utjecajem geopolitičkih napetosti i pritiska na kupovnu moć. Također se očekuje se da će trgovci dodatno jačati ponudu vlastitih robnih marki i tražiti prilike za rast izvan osnovne djelatnosti, a istodobno unaprjeđivati implementaciju umjetne inteligencije.

Vezano uz izazove rasta i produktivnosti, prevladavajuća većina, čak 77 posto anketiranih direktora, troškove i marže stavlja kao prioritet broj jedan, a očekivana stopa rasta volumena od 0,2 posto godišnje do 2030. godine jasno ukazuje da trgovci moraju tražiti nove izvore prihoda. Uz udio vlastitih robnih marki od 40 posto, koje planira nastaviti kupovati oko 90 posto potrošača u istoj ili većoj mjeri, jasno je gdje se pokazuje prilika.

AI i diferencijacija kroz vlastite robne marke

- Po prvi put nakon nekoliko godina vidimo kako se većina potrošača ponovno okreće proizvodima više kvalitete. Istovremeno, omjeri troškova trgovaca dosegnuli su najviše razine dosad. Dobra je vijest da postoji mnoštvo prilika za izgradnju konkurentskih prednosti i to primjerice kroz jedinstvene proizvode vlastitih robnih marki trgovaca ili primjenom umjetne inteligencije – citira se u priopćenju Daniel Läubli, globalni čelnik sektora maloprodaje prehrambenih proizvoda u McKinseyju.

Pioniri u maloprodaji hrane pretvaraju AI u konkurentsku prednost

U McKinseyu su ocijenili da ova godina označava i trenutak kad će pioniri u maloprodaji prehrambenih proizvoda početi pretvarati umjetnu inteligenciju u konkretan izvor konkurentske prednosti. Prema istraživanju, čak 47 posto ispitanika navodi uvođenje umjetne inteligencije i automatizacije kao dva glavna prioriteta, što potvrđuje prelazak AI-ja iz faze eksperimentiranja u stratešku relevantnost. Ipak, unatoč prepoznatoj važnosti, stvaranje konkretne vrijednosti i dalje je ograničeno, pa samo 3 posto tvrtki iz sektora maloprodaje prehrambenih proizvoda bilježi rast EBIT-a veći od 5 posto zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

AI kao prekretnica za lidere tržišta

- Ono što danas vidimo u europskoj maloprodaji prehrambenih proizvoda je transformacija načina na koji trgovci stvaraju vrijednost jer je pritisak na marže nova realnost koja ih tjera prema preispitivanju svojih poslovnih modela. Umjetna inteligencija pritom ima potencijal biti prekretnica, ali samo za one koji je uspiju integrirati u srž poslovanja, a ne promatrati kao izolirani tehnološki eksperiment. Razlika između lidera i ostatka tržišta u sljedećih nekoliko godina neće biti u tome tko ulaže u AI, nego tko iz tih ulaganja uspije izvući konkretnu poslovnu vrijednost - izjavio je Tomislav Brezinščak, vodeći partner za jugoistočnu Europu u McKinsey & Company.