Maxam detines: Nobelova tvrtka kraj Save u tišini proizvodi eksplozive

Prije točno 25 godina osnovana je tvrtka koja danas zapošljava četvrtinu Martinske Vesi i nosi više od polovice poduzetničkih prihoda

Na današnji dan 2001. godine, u Mahovu kraj Martinske Vesi, registrirana je tvrtka Maxam Detines koja je danas najveći proizvođač industrijskih eksploziva u Hrvatskoj. Tvrtka je osnovana 9. travnja 2001., a od 2004. posluje kao dio španjolske korporacije Maxam.

Maxam osnovao Alfred Nobel

Time je u Martinsku Ves zapravo stigao industrijski nasljednik tvornice Alfreda Nobela. Izumitelj dinamita osnovao je u Španjolskoj 1872. Sociedad Española de la Dinamita (SED), preteču kompanije koja od 2006. posluje kao Maxam.

Riječ je o grupaciji specijaliziranoj za proizvodnju industrijskih eksploziva i energetskih materijala koja zapošljava više od 3400 ljudi u više od 30 zemalja i među globalnim liderima je u proizvodnji industrijskih eksploziva.

Najveća tvrtka malog mjesta

Iako široj javnosti gotovo nepoznat, u lokalnoj sredini Maxamov ogranak ima gotovo strateški značaj. U tvrtki je 2024. radilo 65 zaposlenih, što je golema brojka za Martinsku Ves: u općini (bez državnih institucija) ukupno radi 292 ljudi, pa jedna firma zapošljava gotovo svaku četvrtu osobu.

Gospodarski efekt još je impresivniji: Maxam Detines sa 29 milijuna eura prihoda ostvaruje više od 50 posto svih poduzetničkih prihoda općine. Dobit tvrtke iznosi 5,81 milijun eura, dok svi ostali poduzetnici u općini zajedno ostvaruju tek nešto više od milijun eura.

Drugim riječima - bez Maxama se lokalna ekonomija Martinske Vesi ne može ni zamisliti.

Od Petra Đurića do Maxama

Prije prelaska u španjolski sustav, tvrtku je osnovao Petar Đurić, koji je 2001. pokrenuo proizvodnju kao domaći poduzetnik:

- Mi smo firma koja se bavi proizvodnjom eksplozivnih tvari. To je civilni program, ne vojni, te zapošljavamo 75 ljudi. Uvodi se nešto novih tehnologija, imamo plan daljnjeg razvoja. Ovdje se nalazimo od 2001. godine. Firma je bila prvo moja, do 2004., nakon toga smo postali dio MAXAM grupe.

To je multinacionalna kompanija i zato smo prisutni u cijelom svijetu, 90% programa nam je izvozno, ostalo radimo za domaće tržište. Kod nas je u proizvodnji najbitnija sigurnost, pa kvaliteta i onda sve ostalo - rekao je u jednom od rijetkih javnih nastupa prošle godine, prilikom posjeta Sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka.

Petar Đurić vodio je tvrtku do 2022., kad na njeno čelo dolazi dugogodišnji prokurist Boris Đurić. Petar Đurić ostao je u Upravi do 2025., kad se povukao nakon što je navršio 76 godina. Njegova izjava vrlo dobro opisuje industriju koja, iako gotovo nevidljiva javnosti, radi u srcu rudarskog, tunelskog i građevinskog sektora.

Otklanjanje barijera

Inače, SDP-ov političar Davorko Vidović svojedobno je podsjetio da je upravo on 2000. kao tadašnji ministar rada ‘otklonio barijere' kako bi tvrtka mogla započeti proizvodnju:

- Stare industrije koje su pola stoljeća obilježavale ove prostore teško mogu opstati. Temelj razvoja upravo su kvalitete ove tvrtke: vlastiti inovativni proizvod s velikom količinom znanja i potencijal novih zapošljavanja. Sto zaposlenih u jednoj firmi odražava se na brojna radna mjesta izvan nje – rekao je Vidović posjetivši Maxam uoči drugog kruga izbora za Sisačko-moslavačkog župana 2014.

To mu nije pomoglo, ali njegova izjava potvrđuje koliko se rijetko u Hrvatskoj pokreću visokoregulirane industrije poput ove i koliko je institucionalne energije potrebno da bi jedna takva tvrtka uopće dobila dozvolu za rad.

Sigurnosna osjetljivost

Maxam detines proizvodi eksplozive za 'civilne potrebe' (za rudnike, kamenolome, tuneliranje i zahtjevne infrastrukturne projekte) te pripada malom hrvatskom izvozno orijentiranom sektoru, i uvjerljivi je lider prema prihodima i izvozu.

Ta izrazito specijalizirana i sigurnosno osjetljiva djelatnosti zahtijeva:

• izuzetno stroge procedure,

• certificirane tehnologije,

• planiranje detonacija,

• upravljanje opasnim tvarima,

• i specijaliziranu radnu snagu.

Temelj lokalnog gospodarstva

U maloj općini Martinskoj Vesi ovaj španjolsko hrvatski proizvođač eksploziva nije samo gospodarski subjekt - nego temelj cijelog lokalnog gospodarstva.

Maxam Detines nikada neće biti na naslovnicama, ali bez njega se u Hrvatskoj ne bi mogla sagraditi ni jedna autocesta, ni tunel.

Može se reći da je tiha sila u sektoru koji je poznat po gromoglasnoj buci.