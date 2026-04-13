UGP traži skraćenje tereta bolovanja za poslodavce na 7 dana

Udruga Glas poduzetnika (UGP) predlaže i digitalne kontrole i veću transparentnost sustava, ne samo skraćenje tereta bolovanja za poslodavce

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prijedlog da se podmirenje troškova bolovanja zaposlenika za poslodavce skrati s 42 na najviše sedam dana.

Priopćio je to danas UGP.

Mikro, mali i srednji poduzetnici nose teret sustava

Kako su pojasnili iz UGP-a, mikro, mali i srednji poduzetnici čine 99 posto svih poduzeća u Hrvatskoj i zapošljavaju oko 70 posto radne snage.

Stoga dugotrajna bolovanja za njih predstavljaju značajan financijski teret, posebno u uvjetima rasta cijena energenata, inflacije i povećanih ulaznih troškova.

Također, upozorili su, dugotrajna čekanja u zdravstvenom sustavu i administrativna opterećenja dodatno produljuju trajanje bolovanja.

A to teret sustava indirektno prebacuje na poslodavce.

Model koji, tvrde poduzetnici, nije održiv

- Takav model nije dugoročno održiv.

Umjesto ulaganja u zapošljavanje, razvoj kadrova i inovacije, poduzetnici sve više sredstava usmjeravaju na pokrivanje troškova sustava, što smanjuje konkurentnost gospodarstva – naveli su iz UGP-a.

Digitalni alati, kontrole i bolja koordinacija sustava

Osim toga, UGP uz navedeno predlaže I razvoj digitalnih alata i kontrola za praćenje bolovanja, veću transparentnost i dostupnost podataka, analize učinka mjera na poslovanje poduzetnika te bolju koordinaciju zdravstvenog i radnog sustava.

Kako ocjenjuju, ove mjere bi pomogle dugoročnoj održivosti poslovanja, osobito u uvjetima rasta troškova.