Fina poziva poduzetnike: Predajte GFI na vrijeme

Kako se približava zakonski rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2025. godinu, Financijska agencija (Fina) uputila je apel poduzetnicima da svoje obveze ispune na vrijeme kako bi izbjegli novčane kazne.

Prema posljednjim podacima, do 16. travnja izvještaje je predalo 56.060 poduzetnika, od ukupno njih oko 183 tisuće koji su obveznici predaje. To znači da je dosad predano tek nešto više od 30 posto svih izvještaja, što upućuje na očekivano povećanje intenziteta predaje u završnici roka.

Poduzetnici su dužni predati godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe najkasnije do 30. travnja 2026. godine. Za potrebe javne objave rok je dulji – šest mjeseci od isteka poslovne godine, odnosno devet mjeseci za konsolidirane izvještaje. U slučaju nepoštivanja rokova, propisane su novčane kazne koje za poduzetnike iznose od 1.320 do 13.270 eura, dok odgovorne osobe mogu biti kažnjene iznosima od 660 do 2.650 eura.

Za poduzetnike koji ne koriste digitalne vjerodajnice visoke razine sigurnosti, izvještaje je moguće predati i osobnim dolaskom u poslovnice Fine. U takvim slučajevima moguće je i predati punomoć bez naknade, uz dostavu potrebne dokumentacije.