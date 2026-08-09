Rekordi na Wall Streetu, tehnološke dionice ponovno rastu

Dow Jones i S&P 500 dosegnuli su rekordne razine, dok je Nasdaq prošloga tjedna porastao čak 5,2 posto

Na svjetskim su burzama cijene dionica porasle i prošloga tjedna, drugoga zaredom, što se zahvaljuje daljnjem oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača da američki Fed neće značajnije povećati kamatne stope. Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks porastao gotovo 3 posto, na 54.036 bodova, dok je S&P 500 skočio 3,6 posto, na 7.757 bodova, a Nasdaq 5,2 posto, na 26.690 bodova.

Tijekom tjedna Dow Jones i S&P 500 dosegnuli su rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških kompanija. Nakon što su nedavno oštro pale zbog zabrinutosti ulagače u vezi velikih ulaganja u razvoj umjetne inteligencije, posljednjih se tjedana cijene tehnoloških dionica oporavljaju.

To se, među ostalim, zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija. Dosad je više od 430 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo financijska izvješća, pri čemu ih je 85 posto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

Pad zaposlenosti u SAD-u

Pozitivno je na tržište utjecala i nada ulagača da američka središnja banka neće značajnije povećati kamatne stope jer tržište rada slabi. U petak je, naime, objavljeno da je u srpnju broj zaposlenih u SAD-u pao za 23 tisuće, a revidirani podaci pokazali su da je broj zaposlenih pao i u prethodna dva mjeseca.

To je s ekonomskog stajališta loša vijest jer ukazuje na slabljenje tržišta rada i usporavanje rasta gospodarstva, no za tržište kapitala je pozitivna jer podržava nade ulagača da središnja banka neće značajnije povećati kamatne stope.

- Kako biste potaknuli rast zapošljavanja, trebali biste smanjiti kamate, no ako to učinite, potaknut ćete i inflaciju. Dakle, Fed se nalazi u vrlo nezgodnoj situaciji, a tržište je ipak snažno poraslo zbog sjajnih poslovnih rezultata kompanija - objašnjava Tom Siomades, ekonomist u tvrtki AE Wealth Management.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 posto, na 10.901 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 2,7 posto, na 26.319 bodova, a pariški CAC 2,4 posto, na 8.714 bodova.

ZSE: Crobexi prošloga tjedna blago porasli, promet skroman

Na Zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi prošloga tjedna blago porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog tjedna, a kako nije bilo značajnijih vijesti, promet je bio skroman. Crobex indeks porastao je prošloga tjedna 0,21 posto, na 4.430 bodova, dok je Crobex10 ojačao 0,06 posto, na 2.868 bodova.

Tako su nadoknadili dio gubitaka iz prethodnog tjedna, kada su pali više od 1 posto. Većina sektorskih indeksa prošloga je tjedna pala, pri čemu najaviše Crobexkonstrukt, za 2,4 posto. Jedino je porastao Crobexnutris, za 0,9 posto. Redovni promet iznosio je oko 10,2 milijuna eura, otprilike 4 milijuna manje nego tjedan dana prije.

U blok trgovanju dionicama Končara ostvaren je, pak, promet od 3,38 milijuna eura. I u redovnom trgovanju tom je dionicom ostvaren najveći promet, 6,8 milijuna eura, pri čemu je poskupila 0,6 posto, na 1.016 eura. S prometom od oko 368 tisuća eura slijedila je povlaštena dionica Adrisa, a cijena joj je pala 2,73 posto, na 107 eura.

Promet veći od 200 tisuća eura ostvaren je s još četiri dionice. Pritom je cijena redovne dionice Končara D&ST pala 1,3 posto, na 4.430 eura, a povlaštene 1,2 posto, na 4.220 eura. Dionica Atlantic grupe poskupila je, pak, 3,2 posto, na 51 eura, a Valamar Riviere 1,9 posto, na 8,58 eura. Najveće dobitnice među likvidnijim izdanjima bile su dionice Tokić grupe, s rastom cijene od 3,7 posto, i Plave lagune, koje su poskupile gotovo 3 posto.

S druge strane, među likvidnijim gubitnicama našla se dionica Arena Hospitality grupe, s padom cijene za gotovo dva posto. Na ZSE-u se prošloga tjedna trgovalo s ukupno 51 dionicom, pri čemu je cijena njih 23 porasla, 21 pala, a sedam stagnirala. Trgovalo se mirno jer je sezona objava poslovnih izvješća domaćih kompanija završena, a u ovo doba ljetnih godišnjih odmora nije bilo drugih značajnijih vijesti.