Zvečevo

Prihod pada, gubitak raste, ali nije sve tako crno kao što izgleda

9. kolovoza 2026.
Hrvoje Alvir

Hrvoje Alvir, predsjednik Uprave Zvečeva

foto
Manuela Tašler
Manuela Tašler
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Čini se da jevlasnik spreman financirati gubitke kako bi tvrtka napustila proizvodnju privatnih robnih marki

Početkom prošle godine u požeškom Zvečevu uredno je, prema planu i rokovima, završen dvogodišnji projekt pod nazivom 'Povećanje kapaciteta proizvodnje čokoladnih proizvoda', težak oko 2,5 milijuna eura, od čega je oko milijun eura povučeno iz europskih fondova.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Zvečevo#Denis Štengelov#Flexway Adriatic#Flexway#Investicije#čokoladna Industrija#Europski Fondovi
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right