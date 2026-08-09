Zvečevo
Prihod pada, gubitak raste, ali nije sve tako crno kao što izgleda
9. kolovoza 2026.
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Čini se da jevlasnik spreman financirati gubitke kako bi tvrtka napustila proizvodnju privatnih robnih marki
Početkom prošle godine u požeškom Zvečevu uredno je, prema planu i rokovima, završen dvogodišnji projekt pod nazivom 'Povećanje kapaciteta proizvodnje čokoladnih proizvoda', težak oko 2,5 milijuna eura, od čega je oko milijun eura povučeno iz europskih fondova.
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