AI agenti mijenjaju marketing: Klasični SEO više nije dovoljan

Brendovi će se sve manje boriti za klikove, a sve više za preporuku AI agenata. Stručnjaci objašnjavaju kako se pripremiti

Novi posrednici između nas i informacija postaju AI agenti. Desetljećima smo, čini se, živjeli u ritmu algoritamskog feeda, odnosno beskonačnog niza objava, videa i fotografija optimiranih da nas drže što dulje prikovanima uz ekran. Bio to TikTok, Instagram, Facebook ili nešto četvrto, generalizirani nas je sadržaj hranio, a sada bismo htjeli biti posebni.

Personalizirana agentska sučelja, pa i obični razgovori s AI asistentima, preuzimaju ulogu primarnog izvora informacija, no feed (tj. onaj tijek sadržaja, objava, vijesti, fotografija,videa… koji se na zaslonima prikazuju jedni za drugima) neće nestati, ali više neće biti mjesto na kojemu se događa naš pravi digitalni život. Pa kako će to utjecati na marketing i koje promjene sada more marketinške stručnjake?