Velik interes za subvencije puni knjige narudžbi proizvođača dizala

Obiteljska tvrtka povećala je prihode 27 posto, razvija nova rješenja i širi poslovanje na europska tržišta

Veliko zanimanje građana izazvao je u travnju objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade. Na poziv se može prijaviti do 31. kolovoza, ali s obzirom na to da će se ponavljati svake godine, bit će vremena za sve koji sada neće stići sudjelovati u natječaju.

Dokumentacija je obimna, potrebno je dobro se pripremiti, a da je zanimanje građana veliko potvrđuje i zagrebačka tvrtka Siget dizala. Mnogi predstavnici suvlasnika, upravitelji zgrada te stanari trokatnica i viših zgrada žele naime doznati cijene, trajanje ugradnje, je li ugradnja uopće izvediva u njihovoj zgradi i hoće li ugradnja stanarima poremetiti svakodnevni život. Međutim, upozorio je Tomislav Bošković, direktor i voditelj komercijalnih poslova Siget dizala, građani moraju razumjeti da cijenu i trajanje projekta mijenja činjenica postoji li u zgradi već prostor za dizalo unutar stubišta ili ga treba dograditi izvana.