Yang Zhilin: Dječje lice kineske AI revolucije

Koliki je stvarni utjecaj njegova novog modela Kimija K3, najbolje pokazuje reakcija tržišta. Njegov izlazak izazvao je potres na burzama

Posljednjih tjedana jedan je inovator uzburkao AI sektor. Nije to američki tehnološki milijarder poput Elona Muska ili Sama Altmana. Riječ je o 34-godišnjem poduzetniku Yangu Zhilinu, koji stoji iza kineske tvrtke Moonshot AI i njezina novog AI modela Kimija K3, koji u posljednje vrijeme plijeni pozornost Silicijske doline.

Kimi K3 najnoviji je popularni kineski open-weight model. Njegove sposobnosti kodiranja i autonomnog rada konkuriraju onima vodećih američkih kompanija kao što su OpenAI i Anthropic, a stoji znatno manje od popularnih alata kao što su ChatGPT ili Gemini te označava novu prekretnicu za Kinu u AI utrci.

No tko je osoba koja stoji iza kineskog modela? Yang je rođen 1992. godine u Shantouu, gradu u kineskoj provinciji Guangdong. Pohađao je Sveučilište Tsinghua prije nego što je doktorirao na Sveučilištu Carnegie Mellon u Pennsylvaniji, gdje je studirao pod vodstvom istaknutih AI istraživača Ruslana Salakhutdinova i Williama Cohena.

Salakhutdinov je Yanga nedavno putem društvenih mreža nazvao 'apsolutno briljantnim' te je istaknuo da su ga nakon diplome vrbovale velike tehnološke tvrtke, ali da je on bio predan pokretanju vlastite kompanije.