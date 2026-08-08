Potražnja nadmašuje proizvodnju: Tajna uspjeha OPG-a s glistama

Humus proizveden uz pomoć kalifornijskih glista tražen je u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj.

U pitoresknom selu Oštricama tik do Novog Marofa, s čarobnim brežuljcima, šumama, vinogradima, čovjek bi se poželio umiroviti koliko je lijepo. U takvom okružju smješten je OPG Mijaković u vlasništvu Josipa Mijakovića, čija je osnovna djelatnost proizvodnja humusa uz pomoć kalifornijskih glista.

Parkirali smo u dvorištu lijepo uređene kuće koja se stopila s okolišem. Pozdravljamo se s Josipom, kojega je iz rodnih Vinkovaca Amorova strijela odvela put Novog Marofa, gdje se skrasio u kući supruge Emilije, odnosno njezinih roditelja Stanislava i Olge Loborec. Dok nas vodi prema uzgajalištu glista koje stajski gnoj pretvaraju u humus, pokazuje nam poveliki komad zemlje na kojem je voćnjak, ali i maline, krumpir te ostalo povrće.